Мнение: Коротко по Идлибу. 11.03.2020

12.03.2020, 0:06, Разное

Коротко о развитии событий в Идлибе.

1. Россия и Турция после переговоров военных делегаций перешли к практическому обсуждению реализации соглашения о патрулировании трассы М-4. Так как трасса проходит через территорию, которая пока формально остается за турками, именно Турции необходимо до 15 марта освободить проезд по ней для совместных патрулей. Территории к северу от трассы будут находится в сфере ответственности турецких военных, к югу от трассы – в зоне ответственности российских военных. Как именно будет реализован вопрос безопасности пока неясно, с учетом того, что ХТШ заявляет, что не приемлет перемирия. Это сохраняет возможность нападения на российских военных со стороны боевиков.

2. Нет ясности, что будет с территорией к югу от российской зоны ответственности. Формально эта территория под боевиками в рамках соглашения о "статус-кво" на 5 марта 2020 года. Но если реализуется соглашение о трассе М-4, линия снабжения боевиков к югу от М-4 будут проходить через российскую зону ответственности. Как все это будет сосуществовать, также пока не ясно. Сирийцы уже после подписания соглашения пошли вперед и забрали поселков, но турки нажаловались в Москву и сирийцы отошли на исходные. Эрдоган по этому поводу грозил новым нападением на САА, если она не будет соблюдать соглашение или снова начнет обстреливать турецкие обсервационные пункты и это приведет к новым потерям среди турецких солдат. В этом кроется элемент нестабильности, так как те же боевики, которые недовольные Москвоской сделкой, могут обстрелять турок и заявить, что это были сирийцы, что может спровоцировать рецидив боевых действий.

3. Сирийцы сообщают, что с части обсервационных пунктов турецкой армии вывозят тяжелую технику, что служит косвенным признаком того, что Анкара, во всяком случае сейчас, не ожидает новой военной эскалации. Сирийцы пока что занимаются пополнением потрепанных частей и обустраиваются на новых позициях, которые на существенное время станут новой линией разграничения. Признаков переброски существенных контингентов на Восток Сирии, что очевидно произойдет, когда ситуация в Идлибе полностью стабилизируется, пока что нет. Пока что в Восточной Сирии свое присутствие наращивает Иран, перебрасывая из Ирака дополнительные силы своих прокси. Проезд по трассе М-5 уже несколько дней как возобновлен, а значит уже в ближайшие месяцы это принесет существенный экономический эффект.

4. США официально предложили помочь Турции уже после того, как все закончилось. Как представляется, Вашингтон всерьез надеялся на то, что конфликт в Идлибе разрушит ситуативное партнерство Турции, России и Ирана, но в тоже время рассматривал эту ситуацию как возможность проучить Турцию за то, что она купила С-400 у России и вела дела с Ираном. Поэтому когда Эрдоган попросил поддержки, ему в ней фактически отказали, а когда все закончилось и помочь как таковая уже не очень нужна – ему демонстративно пошли на встречу. Такие вот высокие отношения.

5. Обе стороны продолжают похвалятся своими успехами – сирийцы упирают на кол-во сбитых дронов и взятый Саракиб, турки на эффективность дронов против сирийской бронетехники и ЗРК. Фактуры особо много не прибавляются, но цифры успехов растут. Тема уже явно оторвалась от реальности и ушла в плоскость информационно-психологической войны, где принцип "пиши поболе, чего басурман жалеть" возведен в руководство к действию. Вполне понятно, что увод в сторону обсуждения потерь более выгоден Турции, которой не очень выгодно акцентировать внимание на том, что она не смогла удержать Саракиб и была вынуждена пойти на существенные уступки в Москве. Поэтому дискурс уводится в сторону потерь, где можно безнаказанно спорить о том, сколько дронов, ЗРК, личного состава и техники кто у кого набил за время наиболее интенсивного периода боевых действий.