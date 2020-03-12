Одним «Буком» мазаны

12.03.2020, 0:05, Разное

В Нидерландах досрочно завершился первый период судебных заседаний по делу о крушении MH17 на Донбассе.

В понедельник, 9 марта, стартовал процесс по обвиняемым в причастности к трагедии 17 июля 2014 года. Этот период заседаний — первый из как минимум пяти — должен был продлиться до конца недели. Однако уже во вторник вечером судья пояснил о переносе следующих заседаний на 23 марта, чтобы принять решения о необходимости дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов. О том, как прошли два первых дня крупнейшего международного процесса десятилетия — специальный корреспондент «Новой» Александра Джорджевич.

Малайзийский «боинг» летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная объединенная следственная группа (JIT), куда входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, проводит расследование обстоятельств крушения и утверждает, что самолет был сбит из зенитно- ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

О том, что в эти дни будут решаться процессуальные вопросы, было известно с самого начала: первые два зарезервированных периода (с 9 по 13 марта, а также с 23 по 27 марта) олицетворяют так называемые предварительные слушания, когда в зале присутствуют все заинтересованные в процессе стороны, однако принципиальных новых решений никто из них не ждет. Отметим, следующие периоды (уже рассмотрение дела по существу) запланированы с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля 2021 года по 26 марта. Председатель суда не исключил при этом, что может понадобиться даже больше времени. Само расследование почти закончено, и материалы будут переданы в суд к июню.

В коридорах судебного комплекса Схипхол, где проходит процесс по делу о крушении MH17. Фото: Reuters

В понедельник, 9 марта, заседание началось, как и планировалось, в 10 утра по местному времени. Для журналистов специально к заседанию был оборудован новый пресс-центр на 500 человек. Слушание проходило на голландском языке, но для иностранных слушателей был сделан синхронный перевод на английский. Чуть более десяти журналистов имели возможность находиться внутри зала вместе с родственниками и адвокатами, а всего аккредитовано на мероприятие было около 400 корреспондентов, но ко второму дню заседаний их количество в пресс-центре сильно сократилось.

Напомним, фигурантами по делу о крушении самолета на востоке Украины являются трое жителей России: Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза) и украинец Леонид Харченко (Крот). По мнению следователей, все они имели отношение к транспортировке на Донбасс ЗРК «Бук», из которого был сбит лайнер. На первом заседании объявили, что попросил предоставить защиту только Пулатов. В суде его интересы представляла группа из двух голландских адвокатов и одного российского — Баудевейна ван Эйка, Сабины тен Дуссхате и Елены Кутьиной (известной по телепрограмме «Дела семейные»). Дуссхате заявила, что позиция ее подзащитного в том, что он не имеет никакого отношения к трагедии и считает себя невиновным. Примечательно, что по голландскому законодательству выступать в этом суде могут только местные адвокаты, а Кутьина такого права не имеет. К сожалению, с корреспондентом «Новой газеты» общаться Кутьина не захотела. Что касается других подозреваемых, то они никак не отреагировали на повестки в суд и за защитой не обращались.

Как подчеркнул судья, некоторые из подсудимых активно комментируют процесс в соцсетях, а значит, осведомлены о нем. И так как, по мнению суда, подозреваемые умышленно проигнорировали судебную повестку, было решено судить их заочно. Прокурор при этом подчеркнул, что обвиняемые граждане РФ могут давать показания российским властям. Тем не менее основные фигуранты будут привлечены к ответственности в Нидерландах, остальные, кого могут в дальнейшем привлечь к суду за соучастие, могут быть осуждены на Украине. Расширение списка обвиняемых является одним из главных ожиданий от процесса. Но пока прокуратура Нидерландов не приняла решения даже об уголовном преследовании экс-командира ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха (он также отрицает причастность к трагедии).

Очевидно, что ни давать показания в суде, ни сотрудничать со следствием лично никто из обвиняемых не будет.

Так, журналисту BBC News Стиву Розенбергу удалось дозвониться до Игоря Стрелкова и спросить, почему тот не участвует в суде. В ответ на это Стрелков сказал, что не признает компетенции суда Нидерландов в деле. Он также наотрез отказался признавать вину российских боевиков в катастрофе, затем после еще одного вопроса бросил трубку. Сергей Дубинский в беседе с журналистами нидерландской газеты Algemeen Dagblad заявил, что не будет выдан Нидерландам, поскольку его защищает российская Конституция. Он также сказал, что ему и другим обвиняемым нет смысла ехать на суд, так как они «уже признаны виновными». При этом, по его словам, никто из них не имеет ничего общего с атакой на рейс MH17, «никто не давал приказ, никто не нажимал кнопку». В ответ на вопрос, кто виновен в гибели людей, Дубинский повторил версии о том, что стреляли либо из украинского комплекса «Бук», либо из истребителя ВВС Украины (отметим, что эти и другие версии были рассмотрены судом). Записи его разговоров, предоставленные следствию украинской Службой безопасности, Дубинский считает смонтироваными из фрагментов бесед в разные дни.

Так или иначе, всем четырем фигурантам будет предъявлены обвинения по двум пунктам: в ликвидации самолета, в результате которой погибли находящиеся в нем люди (статья 168 голландского Уголовного кодекса), и убийстве 298 человек, которые были на борту (статья 289 голландского Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное заключение, минимальное — 15 лет лишения свободы.

На суде неоднократно отмечалось, что РФ предоставила следствию некоторую информацию, которая была в дальнейшем изучена, однако при этом Москва, по мнению суда, активно препятствовала следствию. Как пояснил прокурор Тейс Бергер, РФ пытается раскрыть личности 13 свидетелей, чьи данные были засекречены из соображений безопасности. Он рассказал, что один из фигурантов дела написал по электронной почте следователям, что к нему домой несколько раз приходили вооруженные люди после распространенного им видео с «Буком». Впоследствии он был вынужден скрываться. Другой свидетель, по его словам, «расследовал обстоятельства трагедии, находясь в России», и его компьютер был изъят, а его розыск начала ФСБ. Третий свидетель заявил, что опасается также проблем и со стороны властей Украины, однако не привел подробностей в этой связи. Прокурор также упомянул об уличении «агентов ГРУ» в попытках взлома систем суда в Нидерландах во время расследования дела о крушении малайзийского «боинга».

В судебных слушаниях объявлен перерыв до 23 марта. Фото: Reuters

Подводя итоги второго дня, председательствующий судья Хендрик Стинхейс неожиданно для всех объявил, что суд решил отложить слушания. Как позднее объяснила судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, слушания были отложены, чтобы принять решения относительно дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов. По ее словам, также будет решаться вопрос о переводе некоторых документов для обвиняемых на русский язык и вопрос о предоставлении переводчика российскому адвокату обвиняемого.

Посольство РФ в Гааге, комментируя первые итоги слушаний, заявило, что следствие в Нидерландах по-прежнему игнорирует переданный Россией массив информации об обстоятельствах трагедии.

Как заявлял «РИА Новости» заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко, речь идет не только о данных российских радаров, но и о документации, свидетельствующей о том, что ракета ЗРК «Бук» принадлежала Украине, а пущена была с подконтрольной Киеву территории. «Не можем не обратить внимание на то, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес РФ и ее граждан. Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии», — заявили в посольстве. Там подчеркнули, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность. В дипмиссии также обратили внимание на то, что следователей не интересует, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы. «Не хотели бы предвосхищать решения суда, — отметили в диппредставительстве. — Надеемся, что в ходе состязательного процесса будет непредвзято рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы, озвученные стороной обвинения».

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Оба дня в голландском судебном комплексе Схипхол с прессой активно общались приехавшие на процесс родственники погибших пассажиров MH17 и их адвокаты. Все они уверены, что в крушении «боинга» 17 июля 2014 года виновата именно Россия, однако делятся на тех, кто считает пуск ракеты «Бук» умышленной провокацией, и тех, кто уверен — это страшная ошибка и гибели 298 человек никто не хотел.

Следующее заседание по делу состоится 23 марта 2020 года в 10 утра по местному времени.

Александра Джорджевич

специальный корреспондент