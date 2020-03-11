Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни

11.03.2020, 23:30, Разное

Популярный исполнитель Валерий Леонтьев принял решение об отмене нескольких концертов из-за ухудшения самочувствия. Музыкант заболел и признал, что не сможет работать в полную силу.

Певец пока не прокомментировал отмену мероприятий, а также проблемы со здоровьем. Не так давно актриса Мария Шумакова заявляла, что исполнителю потребовалась медпомощь из-за проблем со здоровьем. О ситуации решил высказаться директор знаменитости Борис Чигирев. По его словам, слухи о плохом самочувствии Леонтьева действительно правдивы: еще в январе его подопечный пожаловался на боли в спине.

Чигирев не уточнил диагноз, однако предположил, речь может идти о радикулите. Лечение артиста продолжается из-за начавшихся недавно осложнений. «Сейчас его самочувствие нормальное, он продолжает восстановление после операции», – подытожил директор Леонтьева.