Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia

11.03.2020, 23:30, Разное

Компания Nokia по итогам 2019 года заняла одно из первых мест в рейтинге обновленных девайсов до Android Pie. В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.
Впрочем, график выхода обновлений был подвержен изменению из-за пандемии коронавируса, поэтому в HMD Global заявили: в ближайшие недели улучшенное программное обеспечение получат лишь семь моделей, начиная от Nokia 2.3 и Nokia 3.2, заканчивая Nokia 8 Sirocco.

Ближе к середине апреля данный список пополнят гаджеты Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus, а до середины июня – Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1, заявили представители компании.



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