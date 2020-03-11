Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

11.03.2020, 23:29, Новости дня

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в канадском городе Монреаль с 18 по 21 марта 2020 года, отменен из-за распространения коронавируса COVID-19, об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В женском одиночном катании РФ должны были представить Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, в мужском – Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

В соревнованиях спортивных пар на лед должны были выйти россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, в танцах на льду – Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, а также Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 114 странах. Заболевших при этом уже порядка 119 тысяч человек, из которых более 4290 скончались.



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