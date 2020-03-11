По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

11.03.2020, 23:29, Новости дня

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании. Было выпущено 15 ракет.

Пострадали 12 бойцов коалиции, передает РИА Новости.

В феврале военные базы США и посольство страны в Багдаде неоднократно подвергались обстрелам. За этим стояли иранские военные, которые мстили за убийство генерала Сулеймани.