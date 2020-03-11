ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

11.03.2020, 23:28, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ лучших практик с 2 по 8 марта 2020 года попали: снижение ипотечной ставки для сельских жителей в Чувашской Республике; пикеты экстренной связи на дорогах в Магаданской области; сокращение срока поиска работы для людей старшего возраста в Ставропольском крае; оплата затрат на ЭКО всем желающим в Магаданской области; бесплатная подготовка к ЕГЭ в Курганской области.

Так, врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил о своем намерении предоставить отдельным категориям граждан более выгодные условия федеральной программы «Сельская ипотека». Он предложил сократить ставку вплоть до 0,1%, субсидируя разницу из регионального бюджета.

В Магаданской области продолжается реализация уникального для регионов РФ проекта – установки пикетов экстренной связи на дорогах региона. Реализацию инициативы поддерживают в Федеральном дорожном агентстве. Пикеты экстренной связи необходимы для обеспечения безопасности и оказания помощи людям, которые попали в ЧС на дорогах в отдаленных районах области, где нет сотовой связи или какой-либо другой помощи. В модулях экстренной связи предусмотрены теплые комнаты – термобоксы, медикаменты и другие средства первой помощи, теплые вещи, запас воды и еды. Также системы обеспечивают возможность экстренного 9 вызова спасателей Единой дежурной диспетчерской службы.

Также в этом регионе по поручению губернатора Сергея Носова всем желающим женщинам бесплатно проведут процедуру по экстракорпоральному оплодотворению. Уточняется, что в настоящее время в очереди стоят 90 местных жительниц. Губернатор отметил, что стоимость «плоского» тарифа до Москвы составляет 23 тыс. рублей. Область возьмет их на себя, как и само ЭКО в лучших клиниках страны.

На Ставрополье проект переобучения людей старшего возраста позволил сократить время, которое предпенсионеры тратят на поиск работы. Срок сократился с 12 до трех-шести месяцев. Современный формат онлайн-обучения позволяет учиться без отрыва от основной работы или других важных дел.

В Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова в региональной школе дистанционного обучения открыли бесплатные дополнительные курсы для выпускников.

Кроме того, одной из лучших практик признан бесплатный проезд на общественном транспорте для женщин на 8 марта в Москве и Московской области.



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