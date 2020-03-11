При ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец

11.03.2020, 23:28, Новости дня

В результате ракетной атаки по базе Соединенных Штатов в Ираке погибли, по предварительной информации, два американца и один британец, передает Reuters со ссылкой на чиновников США.

Военная база «Кэмп-Тадж» в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), в среду подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Сообщается также, что 12 бойцов возглавляемой США международной коалиции получили ранения.