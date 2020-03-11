Мнение: Письмо: «Курьер привёз цветы и записку»

11.03.2020, 23:18, Разное

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kosil_kosoj

Добрый день, Эволюция!

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> Меня бросил мужчина после двух месяцев отношений. Теперь он хочет помириться, и я не знаю, как быть.

>

> Мы познакомились полтора года назад в чате, посвященном пикапу. Общались какое-то время, он мне понравился, а я ему не так. Я тогда пыталась уйти от мужчины из предыдущего письма. https://evo-lutio.livejournal.com/951682.html Спасибо за разбор, смогла увидеть свои иллюзии и отвязаться.

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> Общались с С. как друзья, созванивались иногда, играли вместе онлайн, дружили, в общем. Несколько раз переставали общаться – иногда из-за моей Училки, иногда из-за его неадекватного поведения. В сентябре этого года он снова написал, потом создал чат, куда собрал самых весёлых людей с прошлого чата и там мы все общались, в личке почти нет.

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> В октябре я приехала в Москву по делам и актив чата собрался тусить. Там мы впервые увидились. С. предложил всем вместе встретить Новый Год, раз такая хорошая компания собралась, мне это показалось бредовой идеей, ведь я едва знаю этих людей. Тема всплывала снова и снова, и я подумала – а почему бы и нет, всё ж лучше, чем ждать приглашения от моих друзей, как каждый год, и предложила встретить НГ в Питере.

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> Собралась довольно разношёрстная компания: из пикапа, из ЖЖ, знакомые по жизни. Отмечали, пели песни, играли, кто-то приезжал, кто-то уезжал, я оказалась круговороте людей, впечатлений, эмоций.

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> Где-то за пару месяцев до этого я познакомилась с парнем с очень высокой относительно моей ОЗ, такие никогда не обращали на меня внимания – обаятельный, очень умный, успешный в работе, красивый. Рассказывал интересные вещи про науку, литературу, искусство, а мне как-то нечем его было удивить. Я просто была рада его слушать. Вне Вашего блога такой бы меня не заметил. Он сказал, что будет в Питере 2-го, и мы договорились встретиться.

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> В тот день я проснулась и сразу поехала в центр, А. в жизни оказался ещё симпатичнее и притягательнее, помню, как мы бежали через 8 полос Невского к какому-то бару, а потом я уже не пью чай, а он меня целует, и как-то так меня унесло, звёзды перед глазами, его глаза, и он спрашивает:

>

> – Ты готова?

>

> А я понимаю, что почему-то оказалась ночью в баре с малознакомым, но очень обаятельным мужчиной, и что как-то это стрёмно всё, хоть и чудесно, и если б не сбитый из-за праздников режим, такого бы не было.

>

> – Нет

> – Ты о чём?

> – А ты о чём?

> – Мы хотели погулять по Невскому

> – Я не знаю

> – Чего ты хочешь?

> – Поехали к нам?

> – А поехали!

>

> И мы поехали. Там я немного пришла в себя, познакомила А. с ребятами, мы общались, потом пошли играть в покер, я быстро всё проиграла, А. выигрывал, и какая-то такая атмосфера была, как будто все друг друга сто лет знают и этот праздник без дат и времён никогда не закончится, расслабленное состояние, я чувствовала, как пол уходит из-под ног. Подумала тогда – с С. мне ничего не светит, он ко мне по-дружески, а А. такой классный и вроде я ему интересна, и я начинаю влюбляться. Общалась с ним весь вечер, легли всей компанией смотреть фильм, потом А. засобирался к себе. Я предложила остаться, он сказал, что ему нужно к себе, я спросила, увидимся ли мы завтра, он ответил, что обязательно.

>

> И как-то на этой волне ярких эмоций, азартной игры, обнимашек я не могла успокоится и предложила посмотреть мультики перед сном. Кто-то ушёл спать, кто остался. Мы легли смотреть мультики, С. обнял меня, потом сильнее, потом стал шептать на ухо, что я слишком сильно ему нравлюсь, чтобы отступать, что с самого начала он решил меня завоевать, всякое такое, целовал в шею. Я офигела. Это ничего не сказать. Ёлочка, лампочки, бесконечные шуточки и тут такое! А я будто в каком-то трансе, вроде не хочу, тем более тут же люди рядом, а вроде уже и улетаю. Ребята поставили мультики на паузу, мы пошли ставить чай, но вместо этого он унёс меня в свою комнату и там всё случилось.

>

> Потом мы лежали, обнимались, я призналась ему в любви, а он сказал, что я должна переехать в Москву, потому что отношения на расстоянии это не отношения. С. знал, что я как раз в процессе смены работы – вместо офиса в Риге удалёнка в Москве, но переезжать я собиралась в Питер. Знал и то, что мама переехала ко мне в Ригу жить. Я сказала, что это не просто сделать, тем более, у меня иностранный паспорт. Он сказал, что будет снимать квартиру, я буду жить у него, и если вдруг что-то пойдет не так, всегда смогу уехать. Я согласилась. Позже предложила ему снимать двушку пополам, мне не хотелось жить в тесной квартире, тем более, что я теперь работаю фултайм из дома. Я, в общем, и больше готова была вложиться, тем более, что он ещё в начале своей карьеры, а я зарабатываю в несколько раз больше, и бытовых ожиданий у меня тоже больше.

>

> Он попросил приехать на его День рождения в середине января и начал делать загран и шенгенскую визу, чтобы приехать в Ригу. Его друг писал мне, что С. преобразился – как будто помолодел, всё время улыбается, перестал принимать нейролептики, стал снова заниматься спортом (он немного растолстел из-за антидепрессантов), полон планов и идей, отказался от алкоголя. Когда я приехала на ДР, познакомил с друзьями и мамой. Ему исполнилось 28, мне тоже 28. У меня были мысли, что он как-то быстро это всё, что перевложится и остынет, но я решила, что не надо заранее об этом думать. Старалась радовать его, как могла, и не запустить свои дела в любовной эйфории. Договорились, что я перееду в марте, искали район и квартиру, чтоб рядом были его секции борьбы и танца, бассейн, студия гимнастики для меня. Потом я поняла, что успею закончить дела в Риге в лучшем случае к апрелю, приехала к нему ещё в феврале на 4 дня, он выглядел таким счастливым, я выпала из жизни на эти дни, хотела увидеться с друзьями, но он обиделся, что я недостаточно ценю наше время, его ведь и так мало. В те выходные как раз был Ваш тест, С. уехал в офис поработать, чтоб не отвлекать.

>

> Я вернулась в Ригу. В начале марта как раз должен был быть концерт в Москве, на который я очень хотела попасть, и я решила написать С. об этом. Подумала, что лучше, когда он пригласит, но была так уверена, что он будет рад, что написала.

>

> – А может мне к тебе приехать?

> – Можно нинада! Я только к работе нормально вернулся и в себя пришёл

>

> И тут я штурманством поставила себя в дурацкое положение. То ли ехать на концерт, а ему не говорить, но это как-то глупо, то ли что. Решила не поднимать пока эту тему. А потом С. начал общаться так, будто это уже решённый вопрос, что я приеду, билеты купил на концерт, стал считать дни – вот, через 5 дней уже увидимся, через 4, через 3… Я подумала, что, раз щипцами вытащила, надо радостной быть, чтоб он не пожалел об этом, “осадочек” свой решила выкинуть в мусорник и больше не играть в паровоз. Приехала, у меня снова химия и отлёт, он выглядел радостным, но не на кайфе, как в прошлый раз. Помню, мы весь день смотрели фильмы, болтали, он потряс меня за плечи и сказал: “знаешь, с тобой всё лучше. Я так много всего хочу с тобой делать! Мы будем проходить игры вместе, ходить на танцы, стрелять – у нас, конечно, будут и отдельные хобби, и я тебя так прокачаю, а ты меня!”. Тут мы обнаружили, что опаздываем на концерт, стали собираться. А после концерта мы ехали в метро и он внезапно резко погрустнел. Уткнулся мне в плечо, и так мы и ехали. Я привыкла, что у него бывают внезапные эмоциональные состояния, он любил рассказывать о своих troubles de la tête, проблемах с головой, как он говорил.

>

> – Знаешь, почему я так погрустнел?

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> Я помотала головой.

>

> – Самое сложное, что ты такая классная и так любишь меня.

>

> Ну и дальше он сказал, что не уверен, что у него есть чувства ко мне, что три недели назад они точно были, а сейчас он ничего не чувствует и не может понять, что случилось с любовью.

>

> – А ты? Ты-то хоть уверена, что любишь меня?

>

> Что тут можно ответить? Я промолчала.

>

> – Посмотри мне в глаза. Да… Всего полчаса прошло, а ты уже не моя.

>

> Он хотел, чтобы я что-то ответила, я попросила подождать до дома. Он ещё что-то такое сказал, “не знаю теперь, бросишь ты меня или нет”, а как я могу его бросить, если он меня уже. И “давай съедемся, месяц поживём, посмотрим” – наверное, дал мне возможность сохранить лицо.

>

> Мы приехали домой и я сказала, что, раз чувств сейчас нет, то это всё. Он сказал, что я крепкая, и я поняла, что ращу себе корону сейчас, что я такая крепкая, а на самом деле спокойная, потому что не осознала, что это по-настоящему. С. хотел ещё поговорить, я согласилась его выслушать, но почувствовала, что это такой бессмысленный разговор, у меня поднялась температура и горло болело, началась простуда, я хотела только спать, а не слушать его и терять силы. Он храпит, поэтому в съемной квартире комнаты были две, я ушла в свою и легла спать, но сон не шёл.

>

> С. постучался и предложил полежать вместе на прощание, я отказалась. Раздумывала, так ли я больна, понимала, что надо прямо сейчас найти квартиру и съехать, что это такой благоприятный момент опереться на себя и я его профукаю. С. собрал вещи и уехал домой. Я была ему благодарна и зла на себя, что сама этого не сделала. Когда он ушёл, я осознала, что больше не увижу его лица, стало очень грустно. На следущий день я отдала ему в метро забытые вещи и больше мы не виделись. Это было 10 дней назад.

>

> Сегодня курьер привёз цветы и записку: “я очень сильно облажался, прости меня”. Эволюция, я не знаю, как мне поступить. С одной стороны, не хочу быть дурой в вампирской короне, которая сейчас как бы на коне, а потом будет локти кусать. С другой – мне написал очень интересный парень, а потом ещё один, за эти дни я собралась и вроде отпустила это всё, работала, не залипала мыслями на нём и оторвалась. А эти цветы с запиской выглядят как желание возобновить отношения, и они не оставили меня равнодушной. Стоит ли мне реагировать?

>

> Помогите, пожалуйста, увидеть мои иллюзии и заблуждения в этой истории.

>

> С уважением,

> Анита