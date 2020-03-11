Ученые подтвердили второй случай излечения от ВИЧ-инфекции

11.03.2020, 23:11, Новости дня

Второго пациента, который прошел лечение ВИЧ-инфекции трансплантацией костного мозга, можно считать вылеченным. Через 30 месяцев после начала лечения врачи не обнаружили в его организме живых вирусов. Их отчет опубликован в The Lancet HIV.

О так называемом «лондонском пациенте» СМИ писали год назад. Тогда сообщалось, что в его анализах ВИЧ отсутствует в течение 18 месяцев после проведенной терапии. Сейчас ученые не исключают, что можно говорить о полном излечении.

«Мы проверили большое количество мест в организме, где ВИЧ любит прятаться, и не нашли в них активных вирусов», – сказал AFP Равиндра Гупта из Кембриджского университета, ведущий автор исследования.

У пациента, случай которого описывает Lancet, ВИЧ был обнаружен в 2003 году, он проходил медикаментозное лечение. В 2012 году ему был поставлен диагноз лимфомы Ходжкина, смертельной опухоли.  

Почти четыре года назад «лондонский пациент» получил пересадку костного мозга. Основной целью этого лечения была борьба с лимфомой Ходжкина. Трансплантат был получен от донора, у которого была редкая мутация, защищающая от заражения наиболее распространенным типом ВИЧ. Эффект этого лечения превзошел ожидания ученых.

«Лондонский пациент» – второй человек, который получил такое лечение ВИЧ-инфекции. Первым был «берлинский пациент», который вылечился от болезни в 2011 году.

Ученые сообщают, что в организме «лондонского пациента» обнаруживаются «останки» ВИЧ в виде фрагментов, которые не способны себя воспроизводить. Они отмечают, что такая находка – не неожиданность.



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