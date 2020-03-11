Ученые: Лишний вес увеличивает риск опухоли простаты у мужчин

11.03.2020, 23:07, Разное

В Колумбии учёные установили, что лишний вес значительно увеличивает риск опухоли простаты. Полнота не благоприятствует здоровью мужчин, в ряде случаев имеет место отрицательный эффект.

Специалисты провели исследование, определившее, что избыточный вес у представителей сильной половины человечества среднего и зрелого возраста нежелателен, так как значительно увеличивает риск заболеть раком предстательной железы. Учёные указывают на возраст от 50 до 64 лет. Опасность угрожает мужчинам, у которых индекс массы тела превышает норму. Вместе с тем, значительные жировые отложения в области живота и на талии оказывают крайне негативное воздействие на здоровье и могут спровоцировать онкологию.

Исследователи рекомендуют два-три раза в неделю заниматься физкультурой, посещать спортзал, бассейн и отказаться от вредных привычек, включая алкоголь. Наряду с этим, рекомендуется упорядочить питание, сделав его «здоровым». Необходимо акцентировать внимание на фруктах, овощах, зелени, цитрусовых и соках, отказавшись от мучного и сладкого.