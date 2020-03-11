Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL

11.03.2020, 23:07, Разное

Анфиса Чехова раскрыла фанатам некоторые секреты своей красоты. Кроме того, знаменитость показала мастер-класс по позированию для моделей XL, продемонстрировав несколько пикантных фотографий.

На официальной странице в социальной сети Instagram телеведущей появился новый пост, в котором она рассказала, как использует сильные стороны своей фигуры. Анфиса Чехова отметила, иногда поклонники обращают внимание, что на фотографиях она выглядит эффектнее и стройней, чем во время телевизионных эфиров. Звезда соглашается, так и есть. Во-первых, камера прибавляет до восьми килограмм, а во-вторых, позируя фотографу, модель знает, как правильно подать своё тело. Выбрав нужную позу, она может сделать отдельные области фигуры более выразительными, а другие, например, талию, заузить. Именно этим опытом артистка вскоре поделится с участницами программы “Модель XL”.

При этом телезвезда обнародовала подготовленные для эфира снимки, восхитившие многих фанатов, поскольку кадры оказались довольно пикантными. Анфиса Чехова предстала перед объективом фотоаппарата в простом чёрном обтягивающем наряде, чем у многих вызвала восторг. Поклонники написали немало комплиментов, расхваливая внешность звезды. Некоторые же даже нашли сходство между российской знаменитостью и Дженнифер Лопес.