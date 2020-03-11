Мнение: Не в той стране родился, Харви!

11.03.2020, 23:06, Разное

Голливудского продюсера, 67-летнего Харви Вайнштейна суд в Нью-Йорке приговорил к 23 годам тюрьмы, признав виновным в сексуальных преступлениях. Но это еще не все – такой же суд и с теми же обвинениями ожидает его в Лос-Анджелесе.

Эх, Харви, Харви! Не в той ты стране родился.

Жить бы тебе в России, как рукастый жириновец, депутат Госдумы Слуцкий. Твой малый брат. Его называют «русским Вайнштейном».

Ничего бы тебе не было, Харви. Закрыли бы тебя грудью власти от чуждого движения MeToo.

Твои коллеги-депутаты каждый день пожимали бы твою грязную лапу. Хлопал бы ты Путину в ладоши, обнулял ему срок, получал ордена и чехвостил Америку, которая тебя сегодня посадила. Давно надо было взять российское гражданство. Завидуй теперь Слуцкому.

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