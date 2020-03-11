Горняков эвакуируют из двух шахт в Коми из-за задымления

11.03.2020, 22:59, Новости дня

Задымление произошло в шахте «Заполярная-2» в Коми, горняков эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС. На данный момент из всей шахты эвакуированы 84 человека, 158 человек остаются внизу. Также эвакуация проводится из шахты «Заполярная».

«Задымление возникло в шахте «Заполярная-2» в блоке «Воркутинская» на магистральной конвейерной выработке», – передает ТАСС сообщение представителя МЧС.

Данных о пострадавших нет.

На место происшествия отправлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ), передает РИА «Новости».

В пресс-службе АО «Воркутауголь» сообщили, что эвакуация проводится на двух шахтах – «Воркутинской» и «Заполярной». Под землей на первой из них в момент инцидента находились 122 человека, на второй – 120 человек. Уточняется, что инцидент произошел на «Воркутинской», но у двух шахт единая система вентиляции, поэтому эвакуация проводится на обеих.

«В месте, где зафиксировано задымление, находился один человек, он самостоятельно это место покинул. Идет плановая эвакуация смены. Ждем, когда прибудут горноспасатели и проверят, что там произошло», – сообщил руководитель пресс-службы АО «Воркутауголь».



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