Мнение: Мастер каратэ – бандюга – урка – педофил – и это всё один человек

11.03.2020, 22:54, Разное

Не верится, но все так. Опера говорят: “Да ладно, и не такое бывает”. Причем, мастер каратэ-бандюга-урка-педофил в бегах с сегодняшнего дня. Объявлен в розыск. Как все приличные педофилы с фантазией был обаятельным (говорят, мамы и папы) и работал с детьми. Поскольку биография боевая, выбрал себе роль тренера, а не массовика-затейника или какого-нибудь вожатого в патриотическом лагере.

Детали впечатляют. В школе боевых искусств Карате Шокотан на улице Красной Сосны в Москве – дикий шухер. Полиция разыскивает тренера, хватавшего, пардон, за мягкие места юных спортсменок-каратисток.

Разоблачила и почти нокатиуровала нахала 10-летняя отважная девчонка (ай, молодец) – между прочим, правнучка знаменитого генерала, героя Великой Отечественной Войны. Дети и внуки героев – тоже герои. За редким исключением.

Но пикантность даже не в этом: в конце концов, мало ли в Бразилии донов Педро (в Москве – педофилов). Подозреваемого в харассменте для маленьких, как оказалось, зовут Вадим Владимирович Крестовский. Он 1963 года рождения, родом из удмуртского города Глазов. Человечек, выяснили следователи, с точно такими же данными в свое время наводил ужас на всю Удмуртию, грабил, избивал, убивал, а в итоге загремел в тюрьму на 13 лет. Совпадение? Нет. Тюрьма не прошла для него даром. То ли он там стал педофилом. То ли уже был, но тщательно скрывал в свое время.

Резоннно возникает вопрос – как же он допущен до работы с детьми? Оказалось, Крестовский без проблем представил справку о наличии судимостей, которую у него затребовали чиновники, но, даже, несмотря на множество блатных татуировок на теле будущего сенсея, они нимало не смущаясь – сказали, можно, разрешаем. Кое-какие он свел, но кое-что осталось – в приметах значится.

Теперь у полиции законный вопрос – за деньги, по доброте душевной или по общим интересам Крестовский подружился с чиновником, который направил его на работу к детям?

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