Мнение: Коронапокалипсис, угроза глобализации и возможная отмена Олимпиады

11.03.2020, 22:53, Разное

1. В Китае нагнетают панику изо всех сил. Посмотришь ролики, так кажется, будто настал уже реальный зомби-апокалипсис. Камеры видеонаблюдения ловят больных людей, которые специально распространяют вирус, натирая поверхности своими соплями и плюясь на кнопки лифтов:

https://9gag.com/gag/aL03XX5

По улицам ходят целые армии одетых в белое дезинфекторов с пушками (см. заглавное видео):

https://9gag.com/gag/a5RADMr

Интересно, когда вирус всерьёз доберётся до России, увидим ли мы то же самое? Паникёры пишут, что каждые 100 лет планету охватывает какая-нибудь гнусь: «в 1820-м в США бушевала эпидемия жёлтой лихорадки, а в 1918–1920 годы мир переживал пандемию испанского гриппа».

Пока что меры предосторожности выглядят явно чрезмерными. Полного краха не будет даже при самых катастрофических сценариях, а самые катастрофические сценарии, в свою очередь, весьма маловероятны. Вполне возможно, эпидемия затухнет уже к лету, а осенью мы будем со стыдом вспоминать, как закупались в марте пачками медицинских масок.

https://lenta.ru/news/2020/03/09/srok/

В марте австралийские ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии. По утверждению специалистов, при катастрофическом развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19 составит 68 миллионов человек в течение года после вспышки.

При этом жертвами коронавируса в Китае станут более 12 миллионов человек, США и Россия потеряют по одному миллиону граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч.

2. Реальное число погибших, тем временем, составляет около 4 тысяч человек. Пока масштабы таковы, что с исторической точки зрения главной жертвой кризиса стали экономические отношения между странами. Об ударе коронавируса по глобализации пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200225/1565143193.html

Общее количество жертв глобальной эпидемии коронавируса прямо сейчас предсказать невозможно, но уже обозначилось несколько обоснованных предположений о ее экономических и политических последствиях, а также определилась самая главная долгосрочная жертва эпидемии — это экономическая глобализация, по крайней мере в том виде, к которому мы привыкли. Если в условиях торговой войны по линии Вашингтон — Пекин и демонтажа системы мировой торговли на базе ВТО, к чему активно прилагает усилия Дональд Трамп, можно было говорить о том, что глобализация находилась в реанимации, то глобальная эпидемия и последующие разрывы экономических (и логистических) цепочек с большой вероятностью нынешнюю форму мировой экономики окончательно добьют, на что уже намекают, например, высокопоставленные вашингтонские чиновники.

Впрочем, теперь в обвале рынков и углублении кризиса американцы устами Дональда Трампа обвиняют Россию и Саудовскую Аравию, которые не смогли договориться о сокращении добычи нефти:

https://lenta.ru/news/2020/03/09/trump/

На самом же деле, как мы с вами помним, работа по демонтажу глобализации была начата задолго и до провала сделки ОПЕК+, и до прихода коронавируса. Тот же Трамп, развязав торговую войну с Китаем, немало сделал для этого.

3. На уровне отдельных стран, одной из главных жертв коронавируса в экономическом плане может стать Япония, которая в этом году должна (или уже нет) провести Летнюю Олимпиаду:

https://lenta.ru/news/2020/03/07/otmena/

Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.

Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов). При расчете эксперты учитывали возможную прибыль Токио, поскольку Олимпиада создает турпоток и спрос на товары и услуги примерной стоимостью в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).

Отмечается, что в случае отмены Олимпийских игр 2020 года ВВП Японии может сократиться на 1,4 процента за год.

Ранее ВОЗ провела телефонную конференцию со спортивными федерациями, в ходе которой обсуждался вопрос проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в условиях распространения коронавируса. По ходу конференции прозвучало предложение провести соревнования в Японии без зрителей.

С учётом и без того низких темпов роста, полная отмена игр может загнать японскую экономику в рецессию. А если олимпиада всё-таки состоится, со зрителями или без, пройдёт она в атмосфере страха перед эпидемией, так что как следует заработать японцам в любом случае не удастся.