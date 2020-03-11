Мнение: Без раскачки

11.03.2020, 22:44, Разное

Саудовская Аравия решила не мелочиться, сообщив, что поднимет добычу не до 12 млн баррелей, как было заявлено днем ранее, а до 13 миллионов. То есть, на 3,5 млн больше, чем сегодня. При этом российские компании смогут поднять суммарную добычу не более чем на 0,5 млн баррелей. С остальными показателями тоже не все хорошо в пользу России:

Трудно сказать, на что рассчитывали в Кремле, ввязываясь в войну при таких сомнительных соотношениях. По всей видимости, генетическая память подворотен посоветовала парням с помоек сплюнуть через дырку и спросить у саудитов: "Чё?" С интеллигентами такое прокатывало.

Саудиты оказались не интеллигентами, а дикими бедуинами и вопрос не поняли. А с учетом того, что саудовская верхушка – как государственная, так и отраслевая – имеет за плечами английские и американские университеты, в которых она в основном училась, а не ездила на борцовские турниры защищать честь родной школы, то арифметику в объеме первых четырех действий знают получше кремлевской шпаны. И сравнивать показатели умеет получше.

Да и про войну им тоже объясняли не на пальцах, а потому первое и главное правило любой войны – она должна быть короткой и разгромной. А в такой войне ресурсы, структуры и технологии играют определяющую роль. Поэтому саудиты играют не просто на опережение, а вводят все имеющиеся у них ресурсы и козыри. В игре с равным противником, возможно, такая стратегия была бы рискованной, но когда силы совершенно несопоставимы, логично сделать все быстро и наглядно.

Если цель борьбы – доля на рынке, то объем нефти, который можно предложить рынку, а также премии и скидки, играют ключевую роль. Когда Саудовская Аравия зальет рынок своими дополнительными тремя с половиной миллионами баррелей, то впихнуть на него российские полмиллиона будет затруднительно. Да и доля на рынке по-любому станет меньше, чем до войны.

Самый простой ответ на вопрос: почему Россия решила затеять войну на нефтяном рынке – да просто не просчитали возможный ответ. Решили взять на испуг. Вариант, что не испугаются, вообще не учитывался. Все остальные объяснения выглядят гораздо более сложными, тем более, что интеллектом предками завещанный бог нынешних явно обидел. Они и не умеют в сложное. Что, кстати, прямо сейчас демонстрирует Путин со своим недо-госпереворотом, который превращается в неприличный звук и начинает так же пахнуть.

По всей видимости, война будет короткой. Какое-то время уйдет на то, чтобы понять, что происходит, еще какое-то – чтобы придумать, как сообщить о небывалой победе, а потом побегут-поедут-полетят договариваться. И не арабы полетят, а наши, отечественные урки. А куда деваться?

Басни про то, что это мы не с арабами, а с американцами воюем, с их сланцевой нефтью – это вообще за гранью. У США настолько сложная экономика, которую кремлевские не то что построить – понять никак не в состоянии. Уронить ее выстрелом в свое собственное колено – это, конечно, верх гениальности нашего кормчего. Он, похоже, перегрелся от количества проблем, которые сам создал и сам пытается в ручном режиме разруливать. Кроме того, нужно ведь понимать, что уровень нынешней России – это не Америка. А теперь, похоже, даже не Саудовская Аравия. Теперь в качестве ориентира – что-то вроде Венесуэлы или в лучшем случае Нигерии. А если Наше всё так рвется на пожизненный срок, то и они скоро станут недосягаемым горизонтом с таким-то управлением.