Робби Уильямс рассказал, почему больше не красит волосы

11.03.2020, 22:30, Разное

По словам популярного британского исполнителя Робби Уильямса, он уже длительное время не красит волосы, так как очень стар для этого. Об этом музыкант заявил в недавнем интервью авторитетному изданию The Sun.
46-летний певец отметил, его коллеги-ровесники выглядят странно, если красят волосы: в данном возрасте необходимо сделать упор на естественность. В определенный момент человек должен понять, что покраска волос может нанести здоровью вред. Впрочем, такие музыканты как Боно (участник рок-группы U2) и Ричи Самбора (лидер коллектива Bon Jovi) в свои 59 и 60 лет соответственно продолжают окрашивать волосы.

Из-за того, что в последние 10 лет Уильямс нередко прибегал к данной процедуре, состояние его шевелюры значительно ухудшилось, из-за чего его голова практически облысела. Отметим, не так давно музыкант рассказал о перенесенной им операции по трансплантации волос.



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