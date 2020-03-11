Павел Прилучный после расставания с Агатой Муцениеце подарил ей кольцо с бриллиантом

11.03.2020, 22:30, Разное

Павел Прилучный подарил своей пока еще жене Агате Муцениеце на день рождения кольцо с бриллиантом. После расставания звездные супруги намерены официально развестись, но они смогли сохранить дружеские отношения.
Павел Прилучный порадовал Муцениеце в день рождения кольцом с бриллиантом, продолжая баловать супругу, несмотря на расставание. Правда, лично актер постеснялся преподнести такой подарок, за него это сделали подруги его жены. Сама же именинница отнеслась с юмором к такому поздравлению супруга, сказав, что хотела три кольца вместо одного. На самом же деле презент очень понравился Муцениеце.

Звезда утверждает, что ничего в ее жизни не изменилось после ухода Прилучного. Скучать не дают дети, любимая работа, занятия спортом. За время супружеской жизни у пары родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. На днях актриса обратилась в тату-салон с просьбой исправить татуировку на пальце, которая символизирует обручальное кольцо, на лисичку.

Звездная пара пока не комментирует свое расставание и не пишет причину такого решения. Говорят, всему виной разгульная жизнь и агрессивное поведение актера. Однажды соседи звездной четы уже вызывали полицию, чтобы успокоить Прилучного, но тогда его жена отказалась писать заявления, объясняя это тем, что у каждой семьи бывает кризис в отношениях.



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