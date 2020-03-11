На захваченном мигрантами греческом острове произошла вспышка коронавируса

11.03.2020, 22:28, Новости дня

Переполненный лагерь беженцев Мория на греческом острове Лесбос, прежде пользовавшегося популярностью у туристов, остался без еды и медицинской помощи после вспышки коронавируса и вызванной ею волны насилия в отношении мигрантов.

Напряженность на острове усилилась из-за обнаружения там больных коронавирусной инфекцией. Недовольство местных жителей из-за мигрантов растет, врачи и журналисты подвергаются нападениям. В итоге несколько НПО вынуждены были сократить персонал или вовсе прекратить работу, хотя ситуация с лагере беженцев «ужасающая», пишет британская The Guardian.

Кроме того, часть лагеря, в том числе склады с продовольствием и построенную волонтерами школу, уничтожили пожары.

По данным издания, в лагере Мория и вокруг него проживают 20 тыс. человек. Утверждается, что половина беженцев – несовершеннолетние, многие семьи живут без палаток и укрытий.

Guardian напоминает, что еще летом прошлого года греческое правительство отменило для мигрантов и лиц без документов систему социального обеспечения, которая действует в стране.

В феврале сообщалось о массовых столкновениях на островах Лесбос и Хиос, где выгружали строительную технику для возведения лагерей для мигрантов.