Компания Apple готовит новое приложение для фитнеса

11.03.2020, 22:18, Новости дня

Американская компания Apple в настоящее время занимается выпуском фирменного приложения для фитнеса.

К настоящему времени известно, что программное обеспечение проходит под кодовым наименованием Seymour, однако в финальном исполнение название могут сменить на Fit или Fitness. Уже к лету нынешнего года состоится выход приложения, однако в формате бета-версии, которая предполагается активный этап тестирования.

Пользователи смогут опробовать многочисленные режимы тренировок, которые предполагают внушительные удобства. Также на умных часах собственного производства приложение позволит проводить слежку за физической активностью. Новая программа получит поддержку работы на платформах iOS 14, watchOS 7 и tvOS 14.