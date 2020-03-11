Huawei привезла в Россию умный браслет Band 4 Pro

11.03.2020, 22:18, Новости дня

В ближайшее время в РФ появится в продаже новый фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro.

Об этом объявили на сайте китайской компании, которая заранее анонсировала выход гаджета на российском рынке. Вместе с тем главным отличием фитнес-браслета от глобальной версии станет то, что для РФ модель Huawei Band 4 Pro не получила поддержки модуля бесконтактной оплаты. Уже с 12 марта данный девайс поступит в свободную продажу на российском рынке.

Кроме того, новинка получила три варианта оформления корпуса в красном, черном и розовом цвете по цене от 3,9 тысяч рублей. Фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro имеет 0,95-дюймовый диспелй с высоким разрешением, а также многочисленные датчики. Аппарат получил батарею на 100 мАч, а также 11 режимов физической нагрузки.