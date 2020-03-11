Мнение: Терешкова и Миро…

11.03.2020, 22:17, Разное

Не понимаю, а чего это народ в ЖЖ набросился на Терешкову, де-факто предложивушую оставить Путина навсегда, и Миро, как всегда талантливо написавшую «если не Путин, то кто?»? Чуть ли не половина постов в ТОПе ЖЖ именно о женщинах, одну из которых знает весь мир, вторую – всё ЖЖ…

Не понимаю возмущения блогеров, потому что ничего неожиданного не произошло. Валентина Владимировна была и остается патологически системным человеком, вся жизнь которой – пример четкого и неукоснительно исполнения решений других…. Что доверили озвучить с трибуны Госдумы, то и озвучила. Как в былые годы  при Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве, при Ельцине…

Про Миро и говорить не стоит. Можно подумать, что она раньше поругивала Путина, пусть не так, как Собчак или Бузову, на которых не жалела, не жалеет, и не будет жалеть желчи, но все же, а тут, бац, … и прозрела. Путин – не Собчак, и не Бузова… Для Путина у Миро никогда не жалела елея и добрых слов… Отсюда и мое недоумение, чего набросились-то на девушку?

Фотографии Валентины Терешковой отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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