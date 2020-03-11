«Вместо участия в GDC»: Microsoft опубликовала план онлайн-трансляций

11.03.2020, 22:07, Разное

Крупная американская компания по производству проприетарного ПО для вычислительной техники Microsoft обнародовала план онлайн-трансляций, которые заменят участие в GDC-2020. Датами выбраны 17 и 18 марта.

В рамках онлайн-мероприятий компания осветит тему развития игровых направлений. В её планах – чтобы участниками трансляций стали разработчики, сотрудничающие со студиями Rare и inXile, а также создатели сервиса Project Cloud X. Помимо этого, эксперты обсудят развитие DirectX в рейтрейсинге.

Стоит напомнить, в конце прошлого месяца в Microsoft заявили о пропуске GDC-2020 из-за распространения по планете коронавируса. По словам руководителей компании, они не хотят подвергать сотрудников риску заболеть. Об отказе участвовать в конференции заявил и ряд других разработчиков, включая Facebook и Sony. Возможно, мероприятие проведут этим летом.