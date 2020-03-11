Веру Брежневу «затравили» в Сети из-за поддержки жены Джигана Оксаны Самойловой

11.03.2020, 22:07, Разное

Певица Вера Брежнева попала под шквал критики от интернет-пользователей за то, что поддержала жену рэп-исполнителя Джигана Оксану Самойлову после её ссор с супругом. Экс-участницу «ВИА Гры» просто-таки «затравили» в Сети, припоминая ей, что она в своё время «увела из семьи» Константина Меладзе.
Оксану Самойлову, недавно ставшую мамой в четвёртый раз, сейчас поддерживают многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Так, «поющая телеведущая» Ольга Бузова выразила уверенность, что в звёздной семье в скором времени всё наладится. К коллеге по «цеху» присоединилась и Вера Брежнева, отметившая: «Нужно сохранить саму себя. Мысленная поддержка – от нас всех».


Эта фраза вызвала бурю негодования в среде интернет-пользователей. Вере Брежневой порекомендовали «закрыть рот», поскольку за ней якобы навсегда закреплён «статус разлучницы», а потому она не вправе раздавать «семейные советы».



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