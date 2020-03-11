Чехия выразила готовность разблокировать отношения с Россией

11.03.2020, 21:59, Новости дня

Чехия готова к диалогу с Россией с целью разблокировать взаимные отношения и заинтересована в скором прагматичном и взвешенном решении проблемных тем, сказано в заявлении высшего государственного руководства Чехии.

В совещании участвовали: президент республики Милош Земан, глава верхней палаты парламента, сената, Милош Выстрчил, спикер нижней палаты парламента Радек Вондрачек, премьер Андрей Бабиш, глава МИД Томаш Петршичек, глава минобороны Лубомир Метнар и глава МВД Ян Гамачек.

«Высшие государственные деятели республики подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями ЕС и НАТО. Причем с точки зрения взаимоотношений ключевым является достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ. Они констатировали, что двусторонние отношения в настоящее время обременены рядом технических, административных и исторических тем», – цитирует заявление властей Чехии РИА «Новости».

В документе сказано, что чешско-российская программа остается политизированной и ограниченной в части содержания и коммуникационных каналов.

«Поэтому Чехия готова к переговорам с целью разблокирования взаимных отношений и заинтересована в скором, прагматичном и взвешенном решении этих тем, чему могла бы способствовать, кроме прочего, встреча президентов (Чехии и России, – прим. ВЗГЛЯД) в мае этого года (на праздновании дня Победы в Москве, – прим. ВЗГЛЯД)»

Также предполагается, что интерес к устранению «негативного содержания взаимоотношений является совместным и двусторонним».

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что с большой долей вероятности примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Также у чешского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне

03.02 / Пекин счел чрезмерными принятые Вашингтоном в связи с коронавирусом меры

05.03 / ВЦИОМ выяснил, что мужчины собираются дарить на 8 Марта

13.02 / Арахамия о Брагаре: Ну, сошел с ума кратковременно. Ну, назад вернется

03.02 / Сегодня ночью умерла Валентина Шевченко – единственная женщина, возглавлявшая Верховный Совет УССР

25.02 / Вводишь новые – ответь за старые! В Мосгордуме потребовали у мэрии отчитаться о заработанных на парковках миллиардах

22.02 / Коронавирус негативно сказывается на экономике Германии из-за снижения экспортных заказов

01.02 / Журналистка «Звезды» рассказала о депортации из Литвы

28.12 / Президент Южной Осетии помиловал осужденного за нарушение границы грузинского врача

04.03 / В Украине подтвержден первый случай коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика