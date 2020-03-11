Forbes предсказал победителя в «нефтяной войне» РФ и Саудовской Аравии

11.03.2020, 21:59, Новости дня

По мнению американского издания Forbes, РФ одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, начавшейся после срыва сделки ОПЕК+.

Журнал перечислил ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии. В частности, Forbes пишет, что президент РФ Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак являются опытными управленцами, способными принимать сложные решения по нефтяным вопросам. По мнению автора статьи, этого нельзя сказать про саудовское руководство.

«Во-вторых, РФ в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

Также, по оценке Forbes, на руку РФ играет и недавний выход Saudi Aramco на биржу, ведь акции этой компании приобрел каждый пятый подданный Саудовской Аравии, причем многие даже взяли с этой целью кредиты. После срыва сделки ОПЕК+ акции стали дешеветь, их цена продолжает падать.

«Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию», – резюмирует Forbes.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.

Черное золото продолжило дешеветь, когда Саудовская Аравия, а вслед за ней и ОАЭ объявили о решении нарастить добычу нефти.

Причем, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, увеличение нефтедобычи является блефом со стороны саудитов. Так образом они пытаются подтолкнуть Россию к подписанию нового соглашения, уверен аналитик.