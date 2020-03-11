Доллар обновил четырехлетний минимум

11.03.2020, 21:59, Новости дня

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи в среду, 11 марта, вырос на 2,43% – до отметки в 73,13 рубля. Доллар впервые с марта 2016 года поднимается выше отметки в 73 рубля.

Между тем евро растет на 2,36% – до отметки 82,41 рубля, передает ТАСС.

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже снижается до 35,78 доллара за баррель – на 3,87% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, официальный курс евро к рублю, установленный Банком РФ на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля.



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