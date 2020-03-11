COVID-19 в Европе: Германия предупреждает о 58 миллионах возможных случаев заражения

11.03.2020, 21:58, Новости дня

Кризис, связанный с распространением нового коронавируса в Европе, усугубился в среду: канцлер Германии предупредила о том, что вирусом могут в конечном счете заразиться до 70% населения страны – то есть 58 миллионов человек.

В Великобритании у младшего министра здравоохранения Надин Доррис диагностировали коронавирус, в то время как общее число заражений в стране выросло до 450 человек – это крупнейший рост за один день за время начала вспышки. Сообщается, что на прошлой неделе Доррис встречалась с сотнями законодателей в Вестминстере, и, в частности, посетила прием с участием премьер-министра Бориса Джонсона.

Наиболее тревожная обстановка в Европе – по-прежнему в Италии. Вспышка началась на севере страны менее трех недель назад. С тех пор заразились десятки тысяч человек, несколько сот заболевших умерли, что побудило правительство объявить карантин во всей стране. В Ломбардии, регионе на севере Италии, врачи и медсестры сообщают, что больницы не справляются с количеством поступающих пациентов с симптомами коронавируса.

Экономические последствия для Италии будут, скорее всего, разрушительными из-за закрытия бизнесов, отсутствия туристов и местных потребителей, остающихся дома. От Венеции и Милана на севере до Неаполя и Палермо на юге улицы городов опустели. Ночью тишину иногда нарушают машины полиции, которые с помощью громкоговорителей передают жителям рекомендации по предотвращению передачи вируса.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что вспышка коронавируса COVID-19 в других европейских и североамериканских странах, возможно, на несколько дней или недель отстает от Италии, и, скорее всего, в ближайшем будущем ситуация там будет развиваться по сходной траектории. Пока власти Британии наиболее осторожно ведут себя во введении ограничений, сравнимых с действиями других европейских стран.

«Тот факт, что введен карантин, не обязательно означает, что это это было правильным решением», – заявила на прошлой неделе доктор Дженни Харрис, заместитель главного врача Великобритании. «Время вмешательства абсолютно критично. Если вы введете [ограничения] слишком рано… то люди фактически не будут их соблюдать. Они не захотят, чтобы это продолжалось в течение долгого времени»

Тем временем, Банк Англии в среду экстренно снизил базовую процентную ставку на 0,5%, за несколько часов до того, как канцлер Казначейства Риши Сунак обнародовал годовой правительственный бюджет.

Перед Сунаком, приступившим к работе только 27 дней назад, стоит задача спасения британской экономики перед лицом вспышки коронавируса. Он пообещал заложить в бюджет 39 млрд долларов для помощи людям и компаниям во время кризиса.

В Испании, Греции и Чехии университеты и школы закрыты как минимум на две недели. Случаи заражения коронавирусом были выявлены в каждой из земель Германии, и канцлер Ангела Меркель обратилась к жителям страны с серьезным предупреждением.

«Вы должны понимать, что, если вирус уже здесь, и у населения еще нет иммунитета к этому вирусу – пока что нет вакцин и терапии – высокий процент экспертов говорят о том, что по мере разворачивания ситуации будут заражены от 60% до 70% населения», – заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

В Европе, как и везде на планете, пока что не получены ответы на два ключевых вопроса: сколько людей в итоге погибнут от вируса, и какова будет цена, которую придется заплатить экономике из-за мер по предотвращению эпидемии? По мнению экспертов, ответ на эти вопросы будет получен только через несколько месяцев или даже лет.



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