Верховный суд рассматривает первое при президентстве Трампа крупное дело о праве на аборт

11.03.2020, 21:58, Новости дня

Верховный суд рассматривает первое за время президентства Дональда Трампа крупное дело о праве на аборт.

Решение суда может повлечь за собой очень крупномасштабные последствия на фоне принятия в ряде штатов законов, запрещающих прерывать беременность после того, как выявлено сердцебиение плода, что может произойти еще на сроке шесть недель.

На рассмотрении Верховного суда находится закон штата Луизиана, в соответствии с которым у врачей, оказывающих услуги по прерыванию беременности, должно быть право госпитализировать пациентов в близлежащей больнице. Федеральный суд постановил, что в этом случае остаться открытой сможет только одна из трех действующих в штате клиник, где делают аборты.

В 2016 году Верховный суд высказался против аналогичного закона в штате Техас, однако затем президентом стал Дональд Трамп, назначивший двух новых судей-консерваторов. Решающий голос по-прежнему остается за председателем Верховного суда судьей Джоном Робертсом, который два года назад присоединился к четырем судьям-либералам и проголосовал за временную блокировку закона.

Ожидается, что решение по данному делу будет вынесено к концу июня.