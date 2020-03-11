В Харькове ограничат количество участников мероприятий до 60 человек, но школы и садики не закрывают

11.03.2020, 21:57, Новости дня

С 12 марта и на три ближайшие недели в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

Он также отметил, что на массовые мероприятия вводится ограничение на количество участников до 60 человек. В то же время школы и детские сады в городе не закрывают на карантин из-за нескольких причин.

“Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них – это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы – с 23-го по 29-е марта”, – добавил Кернес.

COVID-19 – превентивные меры в Харькове.С завтрашнего дня и на три ближайшие недели обыденную жизнь Харькова ждут… Posted by Геннадий Кернес on Kolmapäev, 11. märts 2020

11 марта в связи с угрозой распостранения коронавируса Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.