В Минобразования Украины заявили, что трехнедельный карантин вводится во всех учреждениях образования

11.03.2020, 21:57, Новости дня

С 12 марта во всех учебных заведениях независимо от формы образования и сферы управления вводится трехнедельный карантин. Соответствующие рекомендации для руководителей учреждений и управленцев содержатся в письме Министерства образования и науки №1/9-154 от 11 марта, обнародованном на сайте ведомства.

В частности, карантин вводится в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего, высшего и последипломного образования.

“Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении. Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина учащимся и студентам запрещается посещать учреждения образования”, – подчеркнули в министерстве.

Ведомство также рекомендует учреждениям образования:

отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учреждений образования, в частности пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и так далее;

не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;

информировать соискателей образования и сотрудников учреждений относительно того, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий согласно учебных планов после нормализации эпидемической ситуации;

разработать мероприятия по частичному переводу работников на дистанционную работу;

обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

выделить в общежитиях учреждений профтех, профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

ограничить проведение запланированных совещаний, профилактических мероприятий, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.

11 марта в связи с угрозой распостранения коронавируса Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.