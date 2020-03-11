Глава МИД Польши признал вклад России в победе над нацизмом и объявил угрозой

11.03.2020, 21:54, Новости дня

Россия продолжает оставаться важнейшей угрозой и вызовом в плане безопасности для восточного фланга НАТО, заявил после встречи «бухарестской девятки» в Вильнюсе министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. При этом дипломат уточнил, что нельзя заходить слишком далеко и критиковать Россию за действия в период Второй мировой войны, потому что это она одержала основную победу над фашизмом.



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«Недавно мы имели дело с настоящим фестивалем российской лжи на тему ответственности за начало Второй мировой войны. Кремлёвская пропаганда пыталась убедить мир в том, что Польша была к этому причастна», — пишет Niezależna.

«Россия продолжает оставаться важнейшей угрозой и вызовом в плане безопасности», — заявил во вторник в Вильнюсе министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи глав дипломатических ведомств «бухарестской девятки». «Мы должны бороться с угрозой со стороны России. Она представляет собой угрозу для соседей, в том числе когда речь заходит о несоблюдении соглашений о разоружении», — добавил он.

Глава МИД Польши напомнил, что скоро в НАТО «начнётся процесс размышлений о будущем». «Польша считает, что в рамках этого процесса должна быть подтверждена главная задача Североатлантического альянса — защита от военной угрозы, идущей с Востока», — разъяснил Яцек Чапутович.

Министр иностранных дел Польши также отметил, что во время вильнюсской встречи состоялся обмен мнениями о роли НАТО и задачах Североатлантического альянса. «Это важный форум для того, чтобы обозначить общую позицию государств на восточном фланге НАТО в рамках Североатлантического альянса», — отметил министр.

По словам Чапутовича, участники встречи подчеркнули значимость адекватного финансирования и модернизации альянса. Была затронута также тема учений, которые состоятся в ближайшее время. «Это была удачная встреча. Мы убедились в том, что оценка угроз между этими странами схожа», — оценил Чапутович.

Глава польской дипломатии во время встречи в Вильнюсе также прокомментировал последнее заявление президента РФ Владимира Путина, в котором он ещё раз обвинил Польшу в причастности к началу Второй мировой войны. «Имеет место мнение, что это попытки поддержания соответствующего нарратива со стороны России», — заявил он.

Дипломат также отметил, что его коллеги из девяти государств обсудили в Вильнюсе среди прочего приглашение Москвы на мероприятия, посвящённые 75-летию окончания Второй мировой войны 9 мая. «Здесь прозвучало заявление о том, что наши страны не ставят под сомнение роль РФ в разгроме фашизма. Но с другой стороны, все страны видят негативную роль пакта Молотова — Риббентропа…», — добавил он. В то же самое время министр подчеркнул, что нельзя заходить слишком далеко и критиковать Россию за действия во время Второй мировой войны, потому что на самом деле в основном российские силы, понесшие огромные потери, способствовали победе над фашизмом и нацизмом.

«Бухарестская девятка» — это региональная инициатива Польши и Румынии, направленная на координацию позиций и обмен мнениями восточных фланговых государств НАТО по вопросам безопасности. Помимо Польши, Румынии и Литвы, она включает в себя Чехию, Словакию, Венгрию, Латвию, Эстонию и Болгарию, напоминает Niezależna.