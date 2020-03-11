Бывший посол США в России – наше величайшее оружие против русских — энергетическая самодостаточность

11.03.2020, 21:54, Новости дня

Россия живёт на одних продажах нефти, газа и военной техники, поэтому не может себе позволить долго поддерживать низкие цены на нефть, заявил в интервью Fox News бывший посол США в РФ Джон Хантсман. По его словам, Америка способна к энергетической самодостаточности, и именно это её лучшее оружие против России.


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О международной торговле мы поговорили. Вы жили в России, и мы видели, как РФ и Саудовская Аравия повздорили, а расплачиваться приходится нам.

ДЖОН ХАНТСМАН, бывший посол США в РФ и Китае:  Да.

Россия беспокоится, что мы всё больше тесним её на рынке. И они обожают, когда мы так страдаем из-за падения цен на нефть.

ДЖОН ХАНТСМАН: Они хотят видеть у нас раскол. Они хотят вбить клин в нашу политику. Но я всегда говорил, Брайан, что наше величайшее оружие против русских — это наша способность к энергетической самодостаточности.

Может быть, сейчас вы этого и не видите. Но что произошло вчера? Рубль упал на десять процентов. Чтобы цифры позволяли русским платить по своим счетам, нефть должна стоить по меньшей мере 50 (долларов за баррель. — ИноТВ).

Итак, когда она падает ниже 50, а это мы и видим с недавних пор, они дрожат как осиновый лист. И им придётся залезать в свой валютный резерв, чтобы у них сошлись цифры.

Они же заправочная станция!

ДЖОН ХАНТСМАН: Да…

Как они могут себе позволить дешевизну нефти в долгосрочной перспективе?

ДЖОН ХАНТСМАН: Не могут. У них достаточно резервов, чтобы продержаться несколько лет, но дальше у них будут большие неприятности. Представьте себе российскую экономику — это примерно полтора триллиона долларов, примерно как экономика Техаса. Это не тот же объём, что у Китая или Соединённых Штатов. Они полностью полагаются на газ, нефть и продажу военной техники за рубеж. Вот, пожалуй, и всё.

Дата выхода в эфир 10 марта 2020 года.



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