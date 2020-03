Как рождается любовь: рассказывают Маргарита Мамун и Александр Сухоруков

11.03.2020, 21:50, Разное

Александр Сухоруков, 32 года, пловец, серебряный призер олимпийских игр:

Мы с Ритой впервые увиделись в 2013 году – почти семь лет назад, на Универсиаде в Казани, когда я готовился к своей третьей Олимпиаде. Я уже знал остальных членов сборной по гимнастике, а Риту – нет. Наша встреча была предопределена судьбой. Порой кажется, что мы давно знакомы. Кто знает, вдруг мы были вместе в прошлой жизни…

Спортсменам трудно строить отношения: постоянные тренировки и разъезды. Мы очень привыкли друг к другу, сложно было расставаться. Когда я начал тренироваться в Лос-Анджелесе для подготовки к следующим Олимпийским играм, порой мы не виделись по три-четыре месяца, но переписывались и созванивались каждый день, несмотря на разницу во времени. Я прилетал в Россию на соревнования и на Новый год. А когда у Риты получалось, она приезжала ко мне. День полета туда, день обратно, два вместе. Она даже не жаловалась на сложности. Просто говорила, что встреча со мной того стоила. Как только она уезжала, я начинал жутко скучать. Даже как-то писал ей письма от руки в Москву.

После Олимпийских игр мы поняли, какую проверку прошли наши чувства. Видимо, так было нужно. Зато теперь проводим все время вместе.

Маргарита Мамун, 24 года, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Высокий, загорелый, белая улыбка, статный – у пловцов красивая фигура. Как я могла не обратить на Сашу внимания? Он много шутил. Считаю, что в мужчине очень важно чувство юмора. Когда мы готовились к Олимпиа­де, было не до шуток, но даже тогда он умудрялся переводить все в позитивное русло. Думаю, мы идеально друг друга дополняем: он оптимист, а я пессимист.

Я благодарна мужу за его заботу. С ним я могу почувствовать себя маленькой девочкой. Для меня внимание выражается в мелочах: когда он подает мне руку или помогает надеть пальто, провожает и встречает из поездок – и в целом берет ответственность за многие вещи. Я в гимнастике с семи лет, всю жизнь мне говорили: “Потерпи сейчас, потом нагуляешься”. Вот теперь я провожу время с семьей, путешествую и радуюсь каждому дню, а не жду “завтра”, как это было раньше.

Любовь – интересная штука. Это долго готовить мужу что-то сложное, но то, что он очень любит. Оценить, что он встал пораньше и принес мне завтрак в постель. Видеть, как он старается проплыть быстрее всех, зная, что я на трибуне, смотрю и болею за него. Обняться после выступления там, на Олимпийских играх в Бразилии, и услышать: “Я же говорил!” Разделять каждый прекрасный или трудный момент нашей жизни. Принести ему новость о том, что он скоро станет папой. Уважать желания и мечты друг друга.

Продюсер: Ольга Закатова, Стиль: Ира Кауфман, Олеся Боровик/ команда Анны Гусевой, Макияж: Анна Меркушева/MAKE UP FOR EVER, Полина Панченко, Прически: Ксения Малявина, Инесса Мороз/ L’Oreal Professionnel, салон Leonid Romanov Hair, Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина

Благодарим Kuznetsky Most 12 by Lalique (Kuznetsky12.ru) за помощь в организации съемки