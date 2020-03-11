Легкий ужин: салат с авокадо и бобами эдамаме
11.03.2020, 21:50, Разное
Ингредиенты:
Авокадо – 50 г
Фасоль эдамаме – 20 г
Фасоль стручковая – 30 г
Огурцы свежие – 40 г
Цукини – 35 г
Руккола – 5 г
Мини-шпинат – 5 г
Семена тыквы – 5 г
Капуста белокочанная – 15 г
Масло оливковое – 4 г
Для приготовления заправки:
Мед – 8 г
Соус соевый – 10 г
Апельсиновый фреш – 15 г
Масло оливковое – 8 г
Сок юдзу – 3 г
Способ приготовления:
Нарезанные ломтиками свежие огурцы соединить с нашинкованной белокочанной капустой, добавить порезанные тонкими слайсами цукини, два вида фасоли, рукколу и шпинат. Сверху выложить половинку свежего авокадо. Заправить салат оливковым маслом и соусом на основе меда, соевого соуса, апельсинового фреша, оливкового масла и сока юдзу. Украсить семенами тыквы.
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