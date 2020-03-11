Легкий ужин: салат с авокадо и бобами эдамаме

11.03.2020, 21:50, Разное

Ингредиенты:

Авокадо – 50 г

Фасоль эдамаме – 20 г

Фасоль стручковая – 30 г

Огурцы свежие – 40 г

Цукини – 35 г

Руккола – 5 г

Мини-шпинат – 5 г

Семена тыквы – 5 г

Капуста белокочанная – 15 г

Масло оливковое – 4 г

Для приготовления заправки:

Мед – 8 г

Соус соевый – 10 г

Апельсиновый фреш – 15 г

Масло оливковое – 8 г

Сок юдзу – 3 г

Способ приготовления:

Нарезанные ломтиками свежие огурцы соединить с нашинкованной белокочанной капустой, добавить порезанные тонкими слайсами цукини, два вида фасоли, рукколу и шпинат. Сверху выложить половинку свежего авокадо. Заправить салат оливковым маслом и соусом на основе меда, соевого соуса, апельсинового фреша, оливкового масла и сока юдзу. Украсить семенами тыквы.