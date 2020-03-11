Мнение: Неважно, как голосуют (честного подсчета не будет в принципе)

11.03.2020, 21:42, Разное

Я вчера даже в кои-то веки попал в телефонный социологический опрос! Прям позвонили чин-чинарем, вежливый очень молодой голос, слышно, как он там клацает на компутере, вводя мои ответы; спросил про гражданство, возраст, где живу, знаю ли про то, что в стране предстоит голосование за поправки 22 апреля (я сказал “знаю”), потом спросил, планирую ли я на это голосование прийти (я сказал “нет”)… и – всё! На этом конец. А я-то настроился еще поболтать, хотя бы на вопрос “планируете голосовать за или против” ответить.

Но нет, поблагодарил и отключился. Называется “блиц-опрос”, уж я-то знаю. Но – показательный! Уж хотя бы про “против или за” спросить можно было бы, нет? Интересно же!

В том-то, однако, и фокус всей “текущей политической ситуации”, что НЕТ, НЕИНТЕРЕСНО. Даже полстерам, точнее, их заказчикам. Единственное, что реально интересует организаторов всей этой грандиозной махинации – это, как обычно, ЯВКА. Почему? Да потому что все заранее знают – результат будет КАКОЙ НАДО. И наоборот – отследить, каковы были реальные цифры “волеизъявления”, никто не сможет (включая и организаторов). Почему? Потому что это невозможно. Бюллетени ведь никто давно не считает.

Вот сейчас вся прогрессивная общественность в раздумьях – идти или не идти, голосовать “против” или забирать бюллетень с собой. Стандартная ситуация на всех “выборах” последних лет 10. И, как правило, дебаты в соцсетях, на кухнях и в гаражах так ничем и не заканчиваются. Почему?

Потому что вопрос изначально ставится неверно – телега впереди лошади. Прежде чем спрашивать про голосование, надо бы задать вопрос другой, корневой: а что, собственно, в этом государстве обеспечивает ВАМ честный подсчет голосов? Какие есть для этого механизмы и хорошо ли они работают?

Ибо, если вы ЗНАЕТЕ, что честного подсчета не будет в принципе – тогда следующий вопрос “идти или не идти” становится бессмысленным, не так ли. Зачем участвовать в фарсе? (так, в частности, в том же телефонном опросе – первый был “Вы гражданин России?”, и если б я ответил “нет”, все прочие мои ответы стали бы уже неважными).

Так вот вопрос: а что (или кто) обеспечивает честность подсчета на участках? Вы знаете на него ответ?

Вопрос ДОВЕРИЯ населения к честности подсчета голосов – на самом деле ключевой. Не будет доверия – не будет и никакой легитимности выборных процедур. Особенно в России, где это самое доверие навек травмировано известной сталинской циничной фразой: “Неважно, как голосуют – важно, как считают”.

Если бы в России кто-то озаботился вопросом – как повысить доверие общества к честности выборов – он бы, наверно, прежде всего, перестал бы игнорировать основной “конфликт интересов” российской избирательной системы: все выборы в России так или иначе организуются исполнительной властью… по вопросу поддержки населением этой же власти. При этом никакого разделения властей по факту нет, и суды (что известно в России всем) – это подразделения все той же исполнительной власти. Разделения властей нет и по вертикали – и поэтому региональные и городские отделения полиции, призванные следить за “порядком на выборах”, тоже на всю ту же, “единую и неделимую” Вертикаль Власти.

Какое-то время слабые рудименты общественного контроля за подсчетом голосов кое-как сохранялись хотя бы на уровне избирательных комиссий – туда могли входить представители СМИ и общественности “с правом совещательного голоса”, которые, по идее, могли следить за правильностью подсчета голосов и заверять итоговые протоколы своей подписью. Однако с 2016 года и эти возможности были максимально сокращены – даже несмотря на то, что “общественные наблюдатели” показали свое бессилие что-то изменить за предыдущие 5 лет.

А так все выборы в стране по измерению степени доверия Власти проводят в стране сотрудники бюджетных учреждений, целиком зависимые от этой самой власти. А руководит всем постоянный (!) федеральный орган – ЦИК, по сути – “Министерство выборов”. То есть – орган той же самой власти измеряет степень доверия себе же. Естественно, максимально объективно – а как же иначе.

В результате отсутствия реального контроля за подсчетом голосов возникают такие перлы, как, скажем, эта замечательная таблица из базы Центризбиркома РФ – итоги голосования по участкам в родном городе нынешнего спикера ГД Володина Саратове (выборы в ГосДуму 2016 года)

Здесь всё в самом кристально ясном виде: в комиссии на избирательных участках была спущена “процентовка” – какие проценты “должны” набрать “парламентские партии”. А председатели УИКов просто тупо выполнили указания, “подогнав” цифры в протоколах под “задание”. Замечу – это ОФИЦИАЛЬНЫЕ протоколы голосования в Саратове, их так никто и не оспорил – хотя стараниями оппозиции в соцсетях (а где еще?) вспыхнул тогда немалый скандал. Заставили комментировать даже главу ЦИК Памфилову – которая, естественно, сказала, что “ничего необычного” она в этих результатах не видит. И все на этом.

То есть – как сейчас в реальности происходит “подсчет голосов”? Очень просто: Бюллетени уже давно никто не считает – их просто сразу из избирательной урны выбрасывают в урну обычную, и дело с концом. А потом составляют протокол, куда вписывают ПРАВИЛЬНЫЕ цифры. Протокол подписывают все члены участковых комиссий (если кто-то артачится, ладно, расписываются за них) – и передают подписанный по всей форме протокол дальше, в окружную комиссию. Окружная вводит цифры с протоколов в систему ГАС “Выборы” – и вуаля. Попытки жаловаться в полицию или в суд, естественно, тоже ни к чему не приводят – поскольку там сидят буквально ТЕ ЖЕ САМЫЕ люди, из той же системы подчинения. Которые “и рады бы, да не можем – служба!”

Приходим, таким образом, к интересному выводу: в системе, в которой В ПРИНЦИПЕ отсутствует разделение властей (то есть в азиатской деспотии, частным случаем которой является советская “диктатура пролетариата”), никакие честные выборы невозможны в принципе. По простой причине – некому обеспечивать честность подсчета голосов, нет такой инстанции. И, соответственно, невозможна демократия (какая же демократия без выборов?)

А общий вывод такой: пока в стране не появится НЕЗАВИСИМЫЙ суд (а также крайне желательная РЕАЛЬНАЯ Федерация) – участие в любых выборах и голосованиях не имеет смысла. Вот так – коротко и ясно.