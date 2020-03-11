Мнение: Вайнштейну дали 23 года

11.03.2020, 21:31, Разное

Бывшему кинопродюсеру Вайнштейну (славного причастностью к выпуску ряда хороших фильмов), дело которого тянулось уже несколько лет, впаяли сразу 23 года за домогательства.

Светило ему пожизненное, а адвокаты просили 5 лет, ссылаясь на состояние здоровье.

Но в итоге, скорее всего в тюрьме и помрет, так что принципиально разницы между 23 годами и пожизненным нет.