Мнение: Вайнштейну дали 23 года

11.03.2020, 21:31, Разное

Бывшему кинопродюсеру Вайнштейну (славного причастностью к выпуску ряда хороших фильмов), дело которого тянулось уже несколько лет, впаяли сразу 23 года за домогательства.
Светило ему пожизненное, а адвокаты просили 5 лет, ссылаясь на состояние здоровье.
Но в итоге, скорее всего в тюрьме и помрет, так что принципиально разницы между 23 годами и пожизненным нет.

Источник: Colonel Cassad



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