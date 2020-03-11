Карантин из-за одного. На Украине закроют школы и запретят массовые мероприятия

11.03.2020, 21:36, Новости дня

На всей территории Украины введены ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.

На всей территории Украины ввели ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. Они будут действовать с 12 марта до 3 апреля.

В стране будут закрыты все школы и отменены все спортивные соревнования (в некоторых случаях они могут быть проведены, но без зрителей). Также под запретом оказались все публичные мероприятия с числом участников более 200 человек. Кроме того, предполагается закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Украинский кабинет министров объявил о выделении 100 миллионов гривен на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты. Также будет закуплено «инфракрасное оборудование» для дистанционного скрининга в аэропорту Борисполь.

На территории Украины был зафиксирован всего один случай коронавируса у жителя Черновцов. Под подозрением находятся еще пять человек.