Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 30

11.03.2020, 21:36, Новости дня

За сутки выявили еще восемь новых случаев.

В России за сутки выявили еще восемь новых случаев коронавируса: 6 больных в Москве и двое в Московской области. Об этом сообщили вскоре после заявления Всемирной организации здравоохранения, признавшей распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией.

Все недавно вернулись из Италии, среди зараженных – один ребенок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.

До этого в стране было зафиксировано 20 случаев инфекции, из них два — у граждан КНР, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии и один — у гражданина Италии. Таким образом, всего в России выявлено 28 зараженных коронавирусом.

Также из больницы были выписаны трое россиян, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». Они не входят в статистику по России, так как заболели во время пребывания в Японии.

В то же время власти объявили, что РФ с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за коронавируса. Летать в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж теперь можно будет только из Шереметьево. Также будут сохранены чартерные рейсы: их разрешат для вывоза российских туристов. Кроме того, РФ временно прекращает выдавать визы гражданам Италии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / 5 технологий, меняющих медицину для врачей и пациентов

06.01 / Общество: РФ взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

11.02 / Комитет Госдумы РФ утвердил поправки, которые позволят Путину стать пожизненным членом Совфеда

10.01 / У НАТО нет причин сомневаться в разведданных, свидетельствующих, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета – Столтенберг

12.02 / В Среднеуральске приостановило работу градообразующее предприятие

14.02 / Комаровский о коронавирусе: Ребята, лучше бы вы боялись гриппа

13.01 / Ишингер – поддержкой протестующих в Тегеране Запад лишь усугубит конфликт

22.01 / Эксперты: Депрессия может привести к развитию рака

06.03 / Онкологов обяжут перепроверять в Москве диагнозы детей из-за частых ошибок

07.01 / СМИ сообщили о начале вывода американских войск из Ирака, глава Пентагона опроверг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика