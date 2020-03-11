Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 30

11.03.2020, 21:36, Новости дня

За сутки выявили еще восемь новых случаев.

В России за сутки выявили еще восемь новых случаев коронавируса: 6 больных в Москве и двое в Московской области. Об этом сообщили вскоре после заявления Всемирной организации здравоохранения, признавшей распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией.

Все недавно вернулись из Италии, среди зараженных – один ребенок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.

До этого в стране было зафиксировано 20 случаев инфекции, из них два — у граждан КНР, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии и один — у гражданина Италии. Таким образом, всего в России выявлено 28 зараженных коронавирусом.

Также из больницы были выписаны трое россиян, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». Они не входят в статистику по России, так как заболели во время пребывания в Японии.

В то же время власти объявили, что РФ с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за коронавируса. Летать в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж теперь можно будет только из Шереметьево. Также будут сохранены чартерные рейсы: их разрешат для вывоза российских туристов. Кроме того, РФ временно прекращает выдавать визы гражданам Италии.