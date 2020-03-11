Каждому по внедорожнику: миллиардер сделал царский подарок уральским ветеранам

11.03.2020, 21:36, Новости дня

Это приурочили к 77-й годовщине со дня образования добровольческого танкового корпуса.

Глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин преподнес четырем ветеранам Уральского добровольческого танкового корпуса из Екатеринбурга царский подарок.

В честь 77-й годовщины со дня образования корпуса миллиардер вручил механику-водителю Дмитрию Ильиных, командиру отделения Виктору Канцевичу, автоматчику Петру Ушакову и санитарке Серафиме Селяниной по ключам от автомобиля Chevrolet Niva.

Торжественное мероприятия провели на площади Обороны у памятника «Уральцам, ковавшим Победу».

Вице-президент компании Дмитрий Сабуров сказал ветеранам, что коллектив хотел бы отблагодарить «хотя бы малой толикой» тех, кто остался в живых.

95-летний Петр Ушаков признался, что имеет водительский стаж 50 лет, даже «изъездил» три «Запорожца», но сейчас побаивается садиться за руль, так как силы не те. Семье очень нужна такая машина, так что ездить будут дети и внуки, добавил ветеран.

Уральский добровольческий танковый корпус был официально образован 11 марта 1943 года. Бойцам танкового корпуса удалось уничтожить свыше 95 тысяч солдат вермахта, разгромить пять тысяч единиц военной техники врага. Организаторы мероприятия не только сделали подарки, но и нашли время посетить торжество, в отличие от курганского депутата, которого весь вечер ждал ветеран, чтобы получить медаль.