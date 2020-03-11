Рыбак из мема «Бать, ты как, нормально?» похудел на 100 килограммов без диет

11.03.2020, 21:36, Новости дня

Он работает охранником в магазине.

Рыбак из интернет-мема «Бать, ты как, нормально?», житель Челябинской области Сергей Кузнецов рассказал, что за пару лет похудел на 100 килограммов. Об изменениях в жизни герой мема поведал сам.

Кузнецов — тот самый рыбак, который спал на льду Аргазинского водохранилища с оголенным животом. Его диалог с автором ролика стал буквально легендой в Рунете:

— Бать, рыбачишь? Тебе нормально?

— Нормааааально!

Видео сняли в 2014 году, после чего житель стал звездой интернета. Тогда он весил около 200 килограммов. Сейчас Кузнецов живет в Озерске и работает охранником.

В молодости герой мема увлекался бодибилдингом и хоккеем, а также занимался кузнечным делом. Но в 2014 году после смерти матери и супруги житель перестал следить за здоровьем. В результате он поправился до 200 килограммов.

После оглушающего успеха он решил взять себя в руки и похудел больше, чем на 100 килограммов. Кузнецов стал больше двигаться — стал ходить пешком на работу и увеличил число смен. Кроме того, по словам Кузнецова, он разработал «специальную программу занятий».

«Я придумал для себя комплекс упражнений. Сижу дома, смотрю ТВ и напрягаю руки, ноги, грудь. Эти упражнения я даже за столом делал в гостях, и никто ничего не замечал», — рассказал он.

За первый год мужчине удалось похудеть до 150 килограммов, позже он скинул еще 53. При этом Сергей утверждает, что продолжает есть все, что захочет. Никаких запретов нет даже ночью.

Мужчина отметил, что люди все еще узнают его и хотят с ним сфотографироваться, а некоторые просят воспроизвести ту самую фразу из видео.