Глава Минприроды России провел совещание с региональными операторами

11.03.2020, 21:36, Новости дня

Сегодня, 11 марта, в Москве министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин провел рабочее совещание, в котором также принял участие региональный оператор по обращению с ТКО Самарской области ЭкоСтройРесурс. В таком формате встреча проводилась впервые, на ней присутствовали десять ведущих региональных операторов и курирующие отрасль структуры.

При обсуждении были озвучены многие болевые вопросы реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Один из первых — отсутствие корректных баз потребителей. Данные, с которыми сейчас работают регоператоры по всей России, создавались и собирались по крупицам из открытых источников. Из-за этого происходили все сбои с платежными документами, в лицевых счетах были некорректные данные.

Министр природы РФ отметил, что данную проблему необходимо решать оперативно и инициировать поправки в действующее законодательство, позволяющие регоператорам получать информацию для формирования корректной базы.

Как отметил директор ЭкоСтройРесурса Михаил Захаров, следующими проблемами после персональных данных является ответственность юридических лиц, которые уклоняются от заключения договоров с региональными операторами и проблема промышленных отходов, обращение которых не имеет отдельного регулирования в РФ.

Многие крупные фирмы и предприятия идут на уловки, потому что штрафная система отсутствует. Предприятия вывозят ТКО найдя любое объявление в «сети». Часто такие перевозчики, вывозят отходы бесконтрольно, и не всегда на официальные полигоны.

Дмитрий Кобылкин отметил, что это важнейший вопрос. Он будет решаться консолидировано, после проведения ряда встреч и совещаний с различными структурами и ведомствами.

На совещании также проговорили тему поддержки инвесторов, которые готовы вкладывать средства в строительство инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Документы с расширенным перечнем мер поддержки совсем скоро будут направлены на рассмотрении в Минфин России.

Подводя итоги совещания, министр поблагодарил представителей региональных операторов. Все важные замечания и предложения будут проработаны и вынесены на обсуждения уже через месяц, на очередном совещании в Министерстве природы РФ.

Источник фотоматериалов: www.mnr.gov.ru