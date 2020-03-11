Ученые из США нашли самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

11.03.2020, 21:30, Разное

В США исследователи из Стэнфорда нашли самый лучший способ борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Методика, предложенная специалистами, получила наименование «12 шагов» и является эффективным психотерапевтическим способом воздействия.
Исследователи подвергли анализу значительное количество специальных программ и сделали вывод, что именно систему, состоящую из 12 фаз, следует признать наиболее эффективной. Названную методику создали в 30-е годы XX столетия. Она имеет различные составляющие, при этом каждая из них превосходно работает и может быть использована пациентами, страдающими от алкогольной и наркотической зависимостей. Данная методика помогает также и женщинам, зависимость которых от спиртного считается неизлечимой. То же относится и к ветеранам различных военных действий.

Специалисты заявили, что они проанализировали состояние здоровья свыше 10 тысяч людей, которые имели явные проблемы с алкоголем, но в дальнейшем сумели перебороть их и избавиться от крайне вредной привычки. Ранее российский гастроэнтеролог Алексей Парамонов пояснил в СМИ о продукте, которым нельзя закусывать алкогольные напитки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Рубль внезапно ускорил рост к доллару и евро

27.01 / В Сети появилось видео с новым Audi A5 Sportback 2020 года

04.01 / Водянова сводила 5-летнего сына от Антуана Арно Максима на «Щелкунчика» и показала Москву

12.02 / Личное: Арбенина: на спидах

17.02 / «Я в клинике»: Инне Чуриковой понадобилась помощь врачей

23.02 / В Гарварде назвали ТОП-3 продуктов для защиты сердца

09.03 / Мнение: Death of Hope

23.01 / Диетологи опровергли тезис об умении грейпфрутов сжигать жир

22.02 / Обидевшийся на высказывания Гордон о Валерии Пригожин обозвал адвоката «жабой»

28.12 / Собчак и Виторгана хотят лишить родительских прав из-за угрозы жизни сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика