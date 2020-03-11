Ученые из США нашли самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

11.03.2020, 21:30, Разное

В США исследователи из Стэнфорда нашли самый лучший способ борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Методика, предложенная специалистами, получила наименование «12 шагов» и является эффективным психотерапевтическим способом воздействия.

Исследователи подвергли анализу значительное количество специальных программ и сделали вывод, что именно систему, состоящую из 12 фаз, следует признать наиболее эффективной. Названную методику создали в 30-е годы XX столетия. Она имеет различные составляющие, при этом каждая из них превосходно работает и может быть использована пациентами, страдающими от алкогольной и наркотической зависимостей. Данная методика помогает также и женщинам, зависимость которых от спиртного считается неизлечимой. То же относится и к ветеранам различных военных действий.

Специалисты заявили, что они проанализировали состояние здоровья свыше 10 тысяч людей, которые имели явные проблемы с алкоголем, но в дальнейшем сумели перебороть их и избавиться от крайне вредной привычки. Ранее российский гастроэнтеролог Алексей Парамонов пояснил в СМИ о продукте, которым нельзя закусывать алкогольные напитки.