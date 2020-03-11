«Мы сошлись полюбовно»: Виктор Дробыш рассказал о сотрудничестве с Наргиз

11.03.2020, 21:30, Разное

Виктор Дробыш пояснил о начале сотрудничества с Наргиз. Продюсерский центр артиста будет работать над организацией концертов певицы, а также помогать ей с подбором репертуара.

Какое-то время после разрыва контракта с Максимом Фадеевым, Наргиз занималась своей творческой деятельностью самостоятельно. По всей видимости, сейчас исполнительница снова готова присоединиться к продюсерскому центру, но на этот раз во главе с Виктором Дробышем. Компания будет активно сотрудничать с певицей, организовывая её концерты и помогая с подбором репертуара.

«Мы сошлись полюбовно. Узнав, что Наргиз «свободна» и не против, а также с благословения Максима Фадеева начали работу. Подписали контракт, все условия её устроили», – пояснил Виктор Дробыш.

Продюсер также подчеркнул, с началом сотрудничества на него легла огромная ответственность, ведь на кону его репутация, которой он очень дорожит. Композитор назвал своей главной задачей поддержание того уровня, которого певица смогла достичь ранее, и по возможности, его повышение. При этом, Дробыша не слишком интересует скандальный разрыв его новой подопечной с предыдущем продюсером. Шоумен заявил о том, что сейчас может открыто смотреть в глаза Максиму Фадееву и очень доволен этим фактом.