Контактная группа по Донбассу не согласовала новые участки разведения

11.03.2020, 21:30, Новости дня

На заседании Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

«В ходе обсуждения вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения. Украинская сторона так и не предложила никаких обновленных вариантов относительно потенциальных участков», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе сообщалось, что украинские силовики вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где отвод сил и средств состоялся еще осенью 2019 года.

В ЛНР также обвинили украинских военных в минировании участка в зоне разведения сил. При этом в ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил от линии соприкосновения.