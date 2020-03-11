Контактная группа по Донбассу не согласовала новые участки разведения

11.03.2020, 21:30, Новости дня

На заседании Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

«В ходе обсуждения вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения. Украинская сторона так и не предложила никаких обновленных вариантов относительно потенциальных участков», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе сообщалось, что украинские силовики вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где отвод сил и средств состоялся еще осенью 2019 года.

В ЛНР также обвинили украинских военных в минировании участка в зоне разведения сил. При этом в ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил от линии соприкосновения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Строителям космодрома Восточный повысят зарплату

13.02 / Видео: Какими будут пассажирские самолеты будущего

17.02 / Грабители в Гонконге похитили 600 рулонов туалетной бумаги

14.02 / МВД: Полицейский ударил Дарью Сосновскую в живот на акции 10 августа, чтобы «не допустить неправомерных действий»

28.02 / Дизельный мотор получит новая версия кроссовера Hyundai Creta

17.01 / Зеленский провел заседание СНБО, посвященное стратегии национальной безопасности

11.02 / Не только США и Китай — Forbes рассказал, от каких стран ждать прорыва в искусственном интеллекте

15.01 / Иран заявил о нанесении поражения США в регионе

31.01 / 8 мифов о коронавирусе

27.12 / Правоохранители проводят обыски в Администрации морских портов Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика