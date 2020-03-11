Блогер выяснил всю правду о гибком смартфоне от брата Бабло Эскобара Escobar Fold

11.03.2020, 21:30, Разное

Недавно стало известно, что брат Бабло Эскобара намерен выпускать “умный” телефон Escobar Fold. Блогер выяснил всю правду о гибком смартфоне, критически высказавшись о производителе.
Как только новинка появилась в продаже, блогер Маркес Браунли, вещающий на канале MKBHD, заказал её, оплатив 350 долларов. С тех пор он так и не получил Escobar Fold. Связь с продавцом также пропала. Вернуть деньги обзорщику мобильных устройств не удалось. Тем не менее, в прошлом месяце вышел Escobar Fold 2, который он снова решил приобрести, но уже заказал не на своё имя, оплатив 400 долларов США, но и на этот раз посылка не пришла. Однако через некоторое время представители компании самостоятельно вышли на эксперта и предложили ему прислать устройство для обзора. Им удалось договориться, и вскоре Маркес Браунли получил посылку, в которой находился второй гаджет из линейки.

Блогер, открыв коробку, нашёл в ней только аппарат и зарядное устройство. Изначально предполагалось, что под именем Escobar Fold скрывается клон Samsung Galaxy Fold, но выяснилось, это оригинальный смартфон от южнокорейской компании, обклеенный некачественной плёнкой. Судя по всему, этот дорогостоящий аппарат высылается только людям, делающим обзоры. Компания желает получить таким образом рекламу, но владелец канала MKBHD считает, фирма не планирует рассылать обыкновенным людям покупки, так как она нацелена на мошенническую деятельность.



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