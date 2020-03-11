Мнение: “Выдали талоны для прогулок” – россиянка о жизни в Китае, коронавирусе и карантине

11.03.2020, 21:30, Разное

София с мужем (и британским котом, для которого эта страна проживания уже третья) – настоящие сибиряки, но уже больше года пара живет в Китае, где они работают и ведут блог о жизни за рубежом. В интервью ru_open София рассказала правду о Китае и о том, что всех так волнует – о коронавирусе.

Решение о переезде

В августе 2018, за неделю до нашей свадьбы, мужа пригласили работать в Харбин. Язык мы не знали и жить в Китае не планировали, но все-таки решили попробовать. Он подписал контракт с Харбинским инженерным университетом на 6 лет. На сегодняшний день мы здесь живем почти 1,5 года.

Про вирус

Как вы понимаете, мы полностью "проживаем" всю эпидемию коронавируса. Мы не эвакуировались, и уже месяц находимся в весьма странных для любого человека обстоятельствах – практически взаперти.

Текущая обстановка

Китай стремительно идет на поправку. В нашей провинции Хейлунцзян на протяжении долгого времени не выявляют новых больных. Города с хорошей положительной динамикой начинают возвращаться к нормальной жизни. Мы видим, как Китай предпринимает максимально эффективные меры для сдерживания эпидемии, так что в скорой победе над коронавирусом сомневаться не приходится. Каждый день мы получаем статистику и отчеты по борьбе с эпидемией, работает смс-оповещение с телефонами доверия, указаниями и другой полезной информацией. Поначалу мы сопротивлялись и возмущались повсеместным запретам и ограничениям нашей свободы, но по здравому размышлению пришли к выводу, что иначе с эпидемией не справиться.

"Спокойствие, только спокойствие"

Паники мы не наблюдали даже в самый тяжелый период кризиса. Напротив, за время такой беды, еще и свалившейся на головы во время главного национального праздника – китайского нового года – люди только сильнее сплотились. Самой востребованной специальностью среди абитуриентов этого года является врачебное дело и медицина. Многие хотят пойти в армию. В общем, молодежь выражает отчетливое желание работать на благо своей страны.

Паника шла не из Китая, а из других стран. Многие СМИ в погоне за «кликабельностью» откровенно дезинформировали. Например, в новости, моментально разлетевшейся по печатным и интернет-изданиям, цитировалась некая научная статья. В ней была речь о том, что эпидемия – это следствие неудачного лабораторного эксперимента. Я попыталась найти эту работу, но оказалось, что её не существует. С научного ресурса, где была размещена публикация, были удалены не только текст, но и аккаунты авторов. Первые недели меня заваливали вопросами о вирусе. Со свой стороны я наблюдала за тем, как эффективно работают все службы в Китае, старалась рассказывать об этом.

Жизнь взаперти

Жить взаперти трудно. Иногда кажется невыносимым. Но после месяца заточения дни начинают сменять друг друга очень быстро. К счастью, на работе моего мужа эпидемия сильно не сказалась, работает из дома. Поначалу я не знала, как я буду заниматься блогом и делать интересный контент. Но оказалось, что даже в условиях карантина есть о чем рассказать. Каждый день происходит новое: то бутылку со спиртом принесут, то кампус перекроют, то в отпуск не отпустят. Недавно мы из окна наблюдали, как хозяин выгуливал своего пса на крыше соседнего дома. В какой-то момент нам выдали талоны для прогулок. По этому талону можно раз в два дня по одному либо сходить в единственный работающий магазин, либо погулять по кампусу. Мы тоскуем по временам, когда могли свободно гулять по улицам, ходить по магазинам и есть китайскую еду. Особенно остро чувствуем потребность видеть других людей. Даже если бы мы смогли сбежать из своего заточения, мы бы увидели лишь опустевшие улицы и закрытые двери. Вчера вернулись наши соседи из другого города, их дверь опечатали на следующие 14 дней. Свобода – как здоровье: начинаешь ценить, когда потеряешь. Так что желаю всем, кто читает сейчас это интервью, выйти на улицу и почувствовать прелесть прогулки.

Почему не эвакуировались

Это самый популярный вопрос! Однажды мы приняли решение, что Китай и Харбин станет нашим домом на какое-то время. Было бы странно в хорошее время жить здесь и радоваться жизни, а в плохое – собирать чемодан и уезжать, бросая своих новых коллег и друзей. И мы привезли с собой кота, а перевозка животных – дело хлопотное, в условиях эвакуации просто невозможное. Китай открыл нам новые возможности, дал нам хороших друзей, так что эта эпидемия стала нашей общей бедой, с которой каждый борется по силам. Китайская пословица говорит: «нет такой зимы, которая не закончится, и нет такой весны, которая не придет». Так что все будет хорошо.

Китайский менталитет

Достаточно только начать изучать китайский язык, чтобы понять, насколько сильно китайский образ мыслей отличается от нашего. Есть особенности поведения, которые могут с непривычки удивлять. Для них очень важны традиции и церемониал, оттачиваемые веками. Они уважают старших, стараются держаться вместе. Поражает их работоспособность и нацеленность на результат. Не нужно опасаться, что китайцы разъедутся по всей планете и займут все рабочие места. Связь с семьей и собственной страной для них чрезвычайно сильна, и большинство мечтают жить на родине. Они очень собраны, умеют кооперироваться и действовать на благо страны, даже в ущерб собственных желаний или убеждений. Жители Поднебесной четко понимают, что только общими усилиями смогут одолеть беду.

Именно поэтому медики не отлынивают от работы, а героически едут на подмогу коллегам в эпицентр, сотрудники мест массового пользования (ТЦ и пр.) четко по графику производят обработку, а охрана измеряет температуру каждому входящему и выходящему. Все до единого надевают маски при выходе из дома. Все понимают, что механизмы организации людей, работающие в Китае, совершенно не применимы в других странах, таких как Южная Корея и Италия. Мы стараемся не думать, как будут развиваться события, если в России количество заболевших начнет резко расти. Мы хотим надеяться, что наши соотечественники понимают, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И если наши действия могут принести кому-то вред, то надо хорошо подумать – а точно ли оно того стоит?

Выброшенные в окно животные – фейк или правда?

Я никогда не слышала такой новости, и, наверное, это даже хорошо. Несмотря на то, что китайцы по-своему относятся к домашним животным, я ни за что не поверю, что они на такое способны. Во-первых, домашние животные не несут никакой опасности в связи с коронавирусом. Это доказано. Даже если собака гуляет на улице, но при этом соблюдаются правила безопасности, вирус не страшен. Он исходит только от диких животных (летучих мышей, например). Во-вторых, наоборот, сейчас остро стоит проблема того, что, разъезжаясь на новогодние праздники в родные города, люди планировали оставить животных одних на 2 недели, а из-за эпидемии сроки сильно затянулись. И такое заточение любимцев стало для многих настоящей проблемой.

Я, как хозяйка кота, каждый раз ощущаю холод по спине, когда думаю об этом. Но и в этом случае появились группы активистов, которые навещают непредвиденно брошенных животных. Я не знаю, как это работает, но уверена, что такие службы есть. Так что нет, я не думаю, что в Китае такое возможно. Очередная "кликабельная" тема.

Время на реабилитацию

Я думаю, страна оправится достаточно быстро. Скорее надо задавать вопрос, насколько быстро с этим справится остальной мир. Многие говорят, что про коронавирус забудут также быстро, как забыли о свином гриппе и атипичной пневмонии. Может быть. Но мне кажется, что после этого мир уже не будет прежним.

Совет россиянам, которые, когда все закончится, захотят приехать

Я посоветую всем решаться и приезжать! На каждом шагу даже в родной стране человека подстерегает ТАКОЕ количество опасных болезней, что коронавирус может отдохнуть в сторонке. Я уверена, что уже этим летом ситуация стихнет, мы наконец-то снимем маски и будем наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Поэтому всем, кто хочет увидеть Китай, можно без опасений собираться и исполнять свою мечту.

Если вы будете избегать кушать в уличных кафе с откровенной антисанитарией и не будете использовать в пищу диких животных – все будет хорошо.