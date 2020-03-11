Рошаль назвал достаточными предпринимаемые в РФ меры для борьбы с коронавирусом

11.03.2020, 21:28, Новости дня

Российские власти приняли все необходимые меры для недопущения массового распространения коронавируса в стране, сообщил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль.

«В РФ уже делается все, что необходимо (для недопущения распространения коронавируса, – прим. ВЗГЛЯД). Ничего другого делать не нужно», – приводит ТАСС его слова со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Рошаль отметил, что российские специалисты работают над вакциной от коронавируской инфекции.

Напомним, в РФ за сутки было выявлено восемь новых случаев коронавируса.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля в Москве из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.



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