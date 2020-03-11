Палата представителей США ограничила полномочия Трампа по Ирану

11.03.2020, 21:28, Новости дня

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой полномочия американского президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана ограничиваются. Ранее аналогичную резолюцию одобрил сенат США.

Ожидается, что Трамп наложит вето на эту резолюцию, передает РИА «Новости».

Между тем, резолюцию поддержало большинство конгрессменов, причем в сенате – даже при учете большинства у республиканцев.

Документ обязывает Трампа «прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана», до особого распоряжения или объявления войны. По Конституции это может сделать только Конгресс.

В МИД Ирана в феврале говорили, что после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани Иран и США оказались близки к войне. Напомним, Сулеймани был убит по распоряжению Трампа в начале января.